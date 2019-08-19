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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
19.08.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Tekel bayisini birbirine kattı! İş yeri sahibi copla saldırdı...

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Tekel bayisini birbirine kattı! İş yeri sahibi copla saldırdı...

Esenyurt’ta bir tekel bayisinden veresiye içki almak isteyen kadın, iş yeri sahibiyle tartışarak ortalığı birbirine kattı. Sarhoş olduğu iddia edilen kadın iş yeri sahibine pos cihazını fırlatırken, iş yeri sahibi ise kadına copla vurarak karşılık verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 10:45 sıralarında Esenyurt’un Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabahın erken saatlerinde sarhoş olduğu iddia edilen bir kadın tekel bayine gelerek alkol alıp parasını daha sonra ödemek istediğini söyledi. Bu teklifi kabul etmeyen tekel sahibi ile kadın arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra iki kadın arkadaşını yanına alan genç kadın, tekel bayisine gelerek ortalığı birbirine kattı.

POS CİHAZINI İŞ YERİ SAHİBİNE FIRLATTI

Önce dükkanın içindeki malzemelere zarar veren kadın, daha sonra pos cihazını tekel sahibinin kafasına fırlattı. Bu sırada saldırıya uğrayan tekel sahibi, tezgahın altında bulunan copu alarak kadına saldırdı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri kadın ve arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Ancak kadın ve arkadaşlarını sakinleştirmek kolay olmadı. Polis ekiplerine de hakaret edip saldıran kadınlar gözaltına alındı. Tekel sahibi ise kadınlardan şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.

TEKEL BAYİNDEKİ O ANLAR KAMERADA

Genç kadın ve arkadaşlarının tekel bayini birbirine kattığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının alkol alıp açmaya çalışarak iş yeri sahibiyle konuştuğu sonrasında ise arkadaşlarıyla gelerek tartışıp pos cihazını fırlattığı ve iş yeri sahibinin de copla karşılık verdiği görülüyor.

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