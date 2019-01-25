Tek tip askerlik sisteminde maaş gündemi... Yeni askerlik sistemi hakkında bazı detaylar
Bir süredir Milli Savunma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni askerlik sistemi hakkında bazı kulis bilgileri gündeme geldi. Askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için aylık 600 lira gibi bir ücretin verilebileceği iddialar arasında yer alırken, aile desteği verilebileceği de konuşulan bir diğer konu oldu. İşte, yeni askerlik sistemi ya da bir diğer ifadeyle tek tip askerlik hakkında bazı bilgiler
Yeni askerlik sistemi hakkında yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının yaptığı bilgilendirme toplantısında bazı detayları ön plana çıkan yeni askerlik sistemi, kulis bilgilerine göre 9 aya sabitlenecek. İşte, tek tip askerlik çerçevesinde ele alınan askerlik sistemi hakkında bazı bilgiler
"600 LİRA MAAŞ VERİLECEK"
Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun yazısına göre;
Askerlik görevini yerine getirecek olan er ve erbaşlar hizmet süreci boyunca sigortalanacak.
Askerlik görevini yerine getiren erlere 600 liraya kadar maaş verilecek.
Askerde olan gençlerin ailesine destek sağlanacak.
Askerlik görevinin sona ermesinin ardından işe giriş aşamasında ise değerlendirmeye esas puanlarında ilave yapılacak.
Bedelli askerlik, askerlik çağında olup da ihtiyaç fazlası durumunda kalanlara, günün şartlarına göre katlanacakları bir maliyetle alternatif olarak teklif edilecek.
Kısa dönem askerlik yapmak için 4 yıllık bir yüksek öğretim programına kaydolunması şartı kaldırılacak.
YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE MESLEK HASSASİYETİ
Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasının ardından ilk kez Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop’un yaptığı bilgilendirmede, yeni askerlik sistemiyle ilgili en önemli mesaj, ‘meslek hassasiyetinin’ göz önüne alınacağı yönünde oldu. Aktop, “Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Çeşitli talepler, isteklerin yanı sıra belirli ihtiyaçları da göz önünde tutuyoruz” dedi.
Uğur Ergan'ın haberine göre Aktop, yeni sistemde askerlik süresinin ne kadar olacağına dair bir bilgi vermedi. Ancak çalışma başladığında “Askerlik süresinin her yükümlü için eşit olacağı ve sürenin 9 ay olacağı” kulislere yansımıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 25 Aralık 2018 tarihinde konuya ilişkin şunları söylemişti;
"Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki bir daha tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes çalışmalarını, faaliyetlerini ön görebilsin, planlayabilsin şeklinde."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Aralık 2018 tarihinde konuya ilişkin şunları söylemişti;
"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle