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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.10.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Tek tip askerlik konusunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan açıklama

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Tek tip askerlik konusunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan açıklama

Tek tip askerlik konusuyla ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zorunlu askerliğin formüle edile edilerek askerlik sürelerinin eşitlenmesinin uzun vadeli bir proje olduğunu söyledi. İşte, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın askerlik kısalacak mı sorularına yanıt niteliğindeki tek tip askerlik açıklaması

Tek tip askerlik hakkında yöneltilen sorulara yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüzde 50 civarında profesyonelleştiğini ifade etti. Sözcü Kalın, nihai olarak da gelinmek istenen noktanın profesyonel ordu olduğunu aktardı. İşte, İbrahim Kalın tarafından tek tip askerlik hakkında yapılan o açıklama;

"Tek tip askerlik tartışmalarıyla ilgili bir çalışma var mı?" sorusuna Kalın,

"Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemine de getirilen bir konu bu. Aslında nihai olarak varılmak istenen nokta profesyonel bir ordu. Böylece de zorunlu askerliğin yeniden formüle edilmesi, tek tip askerlik denilen şeyde sürelerin bir tek hale gelmesi konusu... Şimdi bu tabii uzun vadeli bir proje. Bugün itibarıyla, yürüyen bir çalışma var diyemem ama Türk Silahlı Kuvvetleri aslında ordu mensupları itibarıyla yüzde 50 civarında profesyonelleşmiş durumda zaten. Oran olarak o noktaya geldik. Bunun diğer boyutları tabii ki tartışılacak, müzakere edilecek. Kabine, Meclis ayağında bunlar konuşulacak." karşılığını verdi.

Kalın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artırırken, öbür tarafta özellikle insani kapasite noktasında herhangi bir ihtiyaç ya da zafiyet içerisinde olmaması gerektiğine işaret ederek, bu dengeyi gözeten bir çalışmanın yapılması gerektiğini vurguladı.

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