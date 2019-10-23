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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.10.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

'Tek teker Mert' yine yakalandı

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'Tek teker Mert' yine yakalandı

Bomonti - Dolmabahçe Tüneli’nde arkasında arkadaşıyla tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşüren "Tek teker Mert" lakaplı motosikletli maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandaya bin 580 lira idari para cezası kesildi. Magandanın geçtiğimiz sene yine aynı suçtan yakalandığı, adli ve idari işlem uygulandığı ortaya çıktı.

İstanbul Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde motosikletli bir maganda, kask ve plaka bile takmadan arkasına aldığı arkadaşıyla tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürmüştü. Hem kendi hem arkadaşının hem de sürücülerinin canını hiçe sayan sürücü, mega kentin en işlek noktasında da “makas” atarak ve ani fren yaparak kazaya davetiye çıkartmıştı. Maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınlamıştı.

Ehliyetine el konularak bin 580 lira ceza kesildi

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, motosikletin plakasının 34 AHL 687 sürücüsünün ise Mert Okan K. (22) olduğunu tespit etti. Adresini de belirleyen polis, magandayı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şubeye götürülen Mert Okan K.’ya burada “Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek” maddesinden 235 lira, “motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri” maddesinden 235 lira, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesinden bin 2 lira, “motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması” maddesinden de 108 lira olmak toplamda bin 580 lira idari para cezası uygulandı.

Tek teker Mert yine yakalandı
2 yıla kadar hapisle yargılanacak

Ayrıca şahsın sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanunu 45. maddesine yönetmeliğin 90. maddesine istinaden “sürücü adayları ve sürücülere aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelik hükümleri” doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak geçici olarak iptal edildi. Şubede işlemleri tamamlanan maganda Mert Okan K., “Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Tek teker Mert yine yakalandı

Geçtiğimiz sene aynı suçtan yine yakalanmış

Öte yandan Mert Okan K.’nin geçtiğimiz sene Ağustos ayında yine trafikte motosikletle tek tekerlek üzerinde gitmesi nedeniyle sivil trafik polisleri tarafından yakalandığı, 216 lira idari para cezası kesildiği ve 20 ceza puanı kesildiği ortaya çıktı. İlk yakalandığında “pişman” olduğunu belirten maganda gencin polis merkezine götürüldüğünde bu kez sessiz kalması dikkat çekti.

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