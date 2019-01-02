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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.01.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Tek tek odaya alıp Kur'an'a el bastırmışlar!

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Tek tek odaya alıp Kur'an'a el bastırmışlar!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nca 17 Ağustos 2012’de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya üye kişilere verilmesine ilişkin 79 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi. M.E.Ö., ifadesinde, "Eve girdikten sonra bir odada beklettiler. Daha sonra içeride bulunanları sırayla başka bir odaya aldılar. Annemin ve babamın üzerine yemin ettirerek, Kur’an-ı Kerim’e el bastırıp soruları gösterdiler" dedi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, önceki ara karar gereği dava dosyasına gönderilen evrakları okudu ve ardından tanık beyanının alınmasına geçildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen M.E.Ö., davanın sanıklarından Bekir Türk ve Ümit Çınkır’ı, lise döneminden beri tanıdığını ve bu kişilerin örgütsel faaliyetleri hakkında bilgi vermek istediğini söyledi.

Maddi imkansızlıklardan dolayı FETÖ ile tanıştığını ve mesleğe de örgütün yönlendirmeleriyle başladığını ifade eden M.E.Ö., "Şanlıurfa’da dershaneye gittiğim dönemde ’Tayfun’ kod adlı Ümit Çınkır benimle ilgileniyordu. Devletin diğer birimlerine hazırlanacağımızı bilmiyorduk. Haberim olmadan, benim bilgilerimi alarak akademiye başvurmuş." diye konuştu.

Sınava girmeden birkaç gün önce sanık Çınkır ile Ankara’nın Mamak ilçesinde bir eve gittiğini belirten M.E.Ö., buranın FETÖ evlerinden olduğunu ve sanıklardan Bekir Türk’ü orada gördüğü kaydetti. M.E.Ö., örgüt evinde yaşadıklarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Eve girdikten sonra bir odada beklettiler. Daha sonra içeride bulunanları sırayla başka bir odaya aldılar. Annemin ve babamın üzerine yemin ettirerek, Kur’an-ı Kerim’e el bastırıp soruları gösterdiler. Bize ’Soruları dikkatli gözden geçirin, bunlara benzer sorular çıkacak.’ dediler. Sınavda bu sorular çıktı."

Sınavı kazandıktan sonra Polis Akademisi'ne kayıt yaptırdığını anlatan M.E.Ö., okulda öğrenim gördüğü süre içerisinde örgüt yöneticilerinin Kur’an okumaması ve namaz kılmamasını tembih ettiklerini, "Okulda namazını mescitte kılma, gerekiyorsa abdesti teyemmümle al, gözlerinle namaz kıl" gibi sözler söylediğini aktardı.

Örgütün isteklerinden bunaldığını ve o saatten sonra ilişkisini kestiğini öne süren M.E.Ö., 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bütün bildiklerini emniyet ve savcılığa anlattığını belirtti.

 

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