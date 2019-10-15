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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa) (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Tek tek imha ediliyor

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'Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad kentinde tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor.

Meskun mahal operasyonunda, askerlerin tek tek belirlediği patlayıcılar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü olarak imha ediliyor. Tuzaklanmış patlayıcıların imhası sırasında meydana gelen şiddetli patlama Türkiye tarafından da duyuluyor.

TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR

Harekatın 5'inci gününde TSK ve SMO birliklerince özgürleştirilen Tel Abyad'ın dışındaki bazı bölgelerde tespit edilen terör hedeflerinin de imhasına devam ediliyor. İstihbarat birimleri ve insansız hava araçları (İHA) ile belirlenen teröristlere ait mevzi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları, sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından obüs atışlarıyla vurularak tahrip ediliyor.

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Öte yandan sınır hattına TSK ve SMO tarafından sevkiyat da devam ediyor. TSK birliklerince sınır hattına zırhlı araç sevkiyatı sürdürüldü. SMO askerlerine de kara harekatı için sınırı geçmek üzere geldikleri Akçakale'de, küçük çocuklar tarafından Türk bayrakları ile sevgi gösterisinde bulunuldu.

 

 

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