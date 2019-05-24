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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.05.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Tek tek gösterdi! Sayı 20’ye ulaştı…

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Tek tek gösterdi! Sayı 20’ye ulaştı…

Giresun kırsalında 17 Mayıs'ta sağ olarak yakalanan İranlı ‘Kawa’ kod adlı Behrüz Dudkanlu'nun sorgusu sürüyor. İfadesinde PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubuna yönelik önemli bilgiler veren terörist, bölgenin dağlık ve sarp arazi yapısı nedeniyle Gümüşhane üzerinden Giresun-Trabzon ve Tunceli’ye de geçiş yapabildikleri belirtildi.

Dudkanlı, Giresun ve Trabzon’da erzak depoları ve silah sığınaklarının yerlerini, güvenlik güçlerine tek tek gösterdi. Yoğun güvenlik önlemi altında Trabzon’dan Gümüşhane’ye getirilen Behrüz Dudkanlu, JÖH timleri tarafından Kürtün ilçesine bağlı Kabayalak Yaylası'na götürüldü. Burada geçiş güzergahları ile erzak depolarının yerini gösteren terörist Dudkanlu, bölgede nasıl gizlendiklerini de anlattı.

BULUNAN SIĞINAK SAYISI 20'YE ÇIKTI

Behrüz Dudkanlu’nun yaylada gösterdiği 3 farklı erzak deposu da patlayıcı ile imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Böylece bölgede son bir hafta içinde ele geçirilen sığınak ve dopo sayısının da 20'yi bulduğu kaydedildi. JÖH ve komando timlerinin PKK’nın Karadeniz’de en büyük silah deposu ve sığınağının olduğu değerlendirilen Gümüşhane kırsalında operasyonlarını sürdürdüğü, Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon kırsalında da eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

DİĞER TERÖRİSTİN DE SORGUSU SÜRÜYOR

Bu arada ‘Aras Faraşin’ kod adlı PKK’lı Aras Aslan’ın ise sorgusunun da Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’nda sürdüğü bildirildi.

Tek tek gösterdi Sayı 20’ye ulaştı…

Tek tek gösterdi Sayı 20’ye ulaştı…


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