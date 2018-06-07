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    Tek şeritli tünele ters yönden girdi, kaza yapıp kaçtı

    İHA
    07.06.2018 - 07:16 | Son Güncelleme:

    Ankara’da tek şeritli tünele ters yönden giren otomobilin, karşıdan gelen ticari araçla kafa kafaya çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Dalgınlık nedeniyle ters yönden gelen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı ancak panikleyerek aracını orada bırakıp yaya olarak kaçtı.

    Çankaya ilçesinde, sabaha karşı yaşanan kaza, yönünü şaşıran sürücünün otomobilini Atatürk Bulvarı üzerinde ters istikamette sürmesi nedeniyle meydana geldi. İsmet İnönü Bulvarı’na çıkan Akay Alt Geçidi’ne tersten giren 06 AS 3001 plakalı otomobil, o esnada alt geçitte seyreden 06 T 6738 plakalı taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma nedeniyle iki otomobilin de ön kısımları ağır hasar alırken, taksi şoförü Tarık ile 1 yolcusu yaralandı. Kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlatan 06 AS 3001 plakalı otomobilin sürücüsü, panikleyerek aracını orada bırakıp yaya olarak kaçtı.

    Kazanın ilgili yerlere bildirilmesinin ardından, noktaya 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazazedelere ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, şahısları tedavileri yapılmak üzere ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Firari sürücüyü taksiciler yakaladı

    Alt geçitte trafik önlemleri alan polis ekipleri, kayıplara karışan sürücünün bulunması için harekete geçti. Yaya olarak Kızılay yönünde kaçan sürücünün, meydandaki diğer taksiciler tarafından yakalanarak polislere teslim edildiği öğrenildi. Ekip otosuna alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Kaza nedeniyle, Akay Alt Geçidi’nin Kızılay yönü bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Kullanılamaz hale gelen araçların, çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri, 2 kişinin yaralandığı kaza hakkında inceleme başlattı.

    Etiketler: ankara , tünel , trafik kazası
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