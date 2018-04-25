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    Tek seçim ‘iki iktidar’ tartışması: 400-200 dengesi

    ANALİZ: Nuray BABACAN
    25.04.2018 - 22:13 | Son Güncelleme:

    Erken seçim kararı ve ardından ortaya çıkan ittifak hazırlıklarında en çok konuşulan konuyu, Cumhurbaşkanı farklı partiden, Meclis çoğunluğu farklı partiden çıkarsa, ‘yasama iktidarı’ konusunda yaşanacak sorun oluşturuyor. Hem AK Parti-MHP, hem de muhalefet blokunun tüm temaslarında ‘Meclis çoğunluğunu almak’ önemli bir başlık oluşturuyor.

    Tek seçim ‘iki iktidar’ tartışması: 400-200 dengesiYASAMA İKTİDARI SORUNU

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı son toplantıda, “Kamuoyunda, ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a, milletvekili seçimlerinde başka partiye oy verilebilir’ oyunu oynanmaya çalışılıyor. Buna izin vermemeliyiz” sözleri, bir süreden beri AK Part’de önemli gündem oluşturuyor. AK Parti’nin hukukçu kurmayları, yeni seçim sistemindeki en büyük riskin bu olduğuna işaret ederek, “Yürütme iktidarı ile yasama iktidarının aynı partide olması lazım. Aksi halde sistem kilitlenir” sözleriyle durumu ifade ediyor.

    Meclis’teki çoğunluğun, cumhurbaşkanının partisinden olması halinde bir sıkıntı bulunmuyor. Ancak cumhurbaşkanı ile Meclis’teki çoğunluk partisi farklı olursa önemli düzenmelerin çıkmasında sıkıntılar yaşanabilecek. Hukukçular, “Örneğin cumhurbaşkanının bütçesi reddedilebilecek. OHAL ilan ederse, Meclis reddedilebilir. OHAL kapsamındaki düzenmeler TBMM’den geçirilecek yasalar ile ortadan kaldırılabilir” diyor.

    Yapılan Anayasa değişikliğine göre, cumhurbaşkanı temel hak ve özgürlükler ile anayasada yasayla düzenlenmesi gerektiği belirtilen konularda kararname çıkartamıyor. Bunların yasa ile yapılması gerekiyor. Eğer çoğunluk sorunu yaşanırsa, muhalefet bir araya gelerek önemli konularda yasalar çıkartabilecek.
    Aynı konu muhalefet bloku için de önemli. Sürdürülen temaslarda, sadece cumhurbaşkanı ittifakının tek başına yetmeyeceği, Meclis çoğunluğunun kimde olacağının büyük önem taşıdığı değerlendirmesi yapılıyor. Muhalefet temsilcileri, “400 AK Parti-200 muhalefet blokunun olduğu bir Meclis’te cumhurbaşkanlığını alsanız bile sorun yaşarsınız” yorumu yapılıyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , Erken seçim , gündem
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