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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
27.11.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Tek kelimeyle dehşet: 'O an ne oldu hatırlamıyorum'

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Tek kelimeyle dehşet: 'O an ne oldu hatırlamıyorum'

KONYA'da oğlu Ömer Tokgöz (54) tarafından öldürülen Ayşe Tokgöz'ün (78), yapılan otopsisinde 40 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ömer Tokgöz'ün ise olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

 

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'taki apartmanın giriş katındaki evde meydana geldi. Annesi Ayşe Tokgöz ile birlikte yaşayan bekar ve işsiz Ömer Tokgöz, belirlenemeyen nedenle evde annesine bıçakla saldırdı. Ömer Tokgöz, saldırının ardından üst komşularına çıkıp, ''Annemi bıçakladım'' dedi. Bunun üzerine komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ayşe Tokgöz, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tokgöz'ün, yapılan otopsisinde vücudunun 40 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Olayın ardından Ömer Tokgöz, polis tarafından gözaltına alındı.

Tek kelimeyle dehşet: 'O an ne oldu hatırlamıyorum'
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Çocukluk yaşlarda psikolojik sorunları başladığı ve yüzde 80 oranında bipolar bozukluğu raporu bulunduğu ileri sürülen Ömer Tokgöz'ün, ifadesinde olayı hatırlamadığını belirterek, ''Kendimde değildim. O an ne oldu hatırlamıyorum.'' dediği öğrenildi.

Annesi Ayşe Tokgöz ile de sık sık tartışıp kavga ettiği ileri sürülen Tokgöz'ün, daha önce ağabeyi Sinan Tokgöz'ü hafif şekilde bıçakla yaraladığı belirtildi. Tokgöz, yapılan sorgulamanın ardından psikolojik tedaviden geçirilmek üzere Beyhekim Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne götürüldü. Tokgöz'ün, sağlık kontrolünün ardında da adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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