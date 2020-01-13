Tek katlı ev kül oldu

Kaş’a bağlı Sarıbelen Mahallesi’nde Hüseyin Ernez’e ait tek katlı evde dün gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş Hizmet Birimi’ne ait iki itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ancak tek katlı ve kagir olan ev tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi.





Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sırasında Hüseyin Ernez ve 3 çocuğunun evde olmadığı, seracılık yaptıkları için Yeşilköy Mahallesi’nde olduğu belirtildi.





Sarıbelen Mahallesi Muhtarı Mevlüt Küçükkaya, "Hüseyin Ernez yaz mevsiminde Sarıbelen’de oturuyordu. Kışın Yeşilköy’de ortakçı olarak seracılık yapıyordu. Evde her türlü eşyası vardı. Hiçbir eşya yangının gece çıkması nedeniyle kurtarılamadı. Tek katlı olan evin çatısı çöktü. Ev tamamen kül oldu" dedi.