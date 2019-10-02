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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
02.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tek hekim raporu 1 yıl geçerli olacak

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Tek hekim raporu 1 yıl geçerli olacak

Sağlık Bakanlığı ‘Sağlık Raporları Yönergesi’ yayımladı. Yoğunlaşan mükerrer rapor taleplerinin iş yükü oluşturduğuna değinen bakanlık, yönergeyle sporcu lisansı dışında sosyal aktivite amaçlı rapor alınmasının gerekli olmadığı karara bağlandı.

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

“Yönerge ile sporcu lisansı dışında, sosyal aktivite amaçlı rapor alınmasının gerekli olmadığı karara bağlandı. Aile hekimlerinden alınacak ‘tek hekim raporlarında’, alınma amacına dair özel ifadelerin yazılmasına son verildi. Bundan böyle bu raporlara sadece belirlenebilen tıbbi durum yazılacak. Kişinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı sürece, tek hekim raporları bir yıl süreyle geçerli olacak ve e-devlet üzerinden indirilebilecek. ‘E-rapor’ şeklinde tanzim edilebilen raporlarda fotoğraf bulunması zorunluluğu kaldırıldı ve beraberindeki beyan formlarının e-devlet üzerinden doldurulabilmesi sağlandı.

SAĞLIK RAPORLARI 2 YILLIK

Sağlık mazereti nedeniyle verilecek ‘istirahat raporlarının’ verilme ve işyerine ibraz usulleri açıkça belirtildi. Bu sayede sağlık kuruluşları ve işyerlerinin farklı uygulamaları ve talepleri engellendi. Askeri personel ve öğrencilerin sağlık rapor formatları, ilgili komutanlıkların mevzuatlarına uygun hale getirilerek standardize edildi. Aksi belirtilmedikçe sağlık kurullarının düzenlediği raporların geçerlilik süresi iki yıl olarak tespit edildi. 

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