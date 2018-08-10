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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
10.08.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

Tek hayaliydi, emekli olup köyüne yerleşti. Heyelan sonu oldu: 'Bir dakika içinde...'

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Emekliliği sonrası hayalini kurduğu köy yaşamı için İstanbul'dan memleketi Ordu'nun İkizce ilçesine yerleşen Bayram Sekmen, bahçesindeki sel sularının önünü kesmeye çalışırken heyelan altında kalarak yaşamını yitirdi. Bayram Sekmen'in oğlu Mehmet Sekmen, "Babamın hayali emekli olduktan sonra köyde yaşamaktı. Emekli olduktan sonra köyde yaşamaya başladı. Sonra da ev hayalimizi gerçekleştirdik. Yaptığımız evde yeni oturmaya başlamıştık" dedi. Babasının, heyelanla bahçeye dolan suyun önünü kesmek için dışarıya çıktığını dile getiren Sekmen, "Bu sırada bir dakika içinde daha büyük bir heyelan meydana gelip babamı götürdü." diye konuştu.

Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen selde heyelan altında kalarak hayatını kaybeden Bayram Sekmen'in oğlu, babasının köyde yaşama hayalinin kısa sürede son bulmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Heyelanda yaşamını yitiren Bayram Sekmen'in cenazesi otopsi için götürüldüğü Ordu Devlet Hastanesi'nden alınarak Seymenli Merkez Cami avlusuna getirildi.
Burada taziyeleri kabul eden Sekmen'in oğlu Mehmet Sekmen ve kardeşi Sezai Sekmen,  olay günü yaşananları anlattı.

''BİR DAKİKA İÇİNDE BÜYÜK BİR HEYELAN MEYDANA GELİP BABAMI GÖTÜRDÜ''

Mehmet Sekmen, dün erken saatlerde babasıyla selden zarar gören arazilerinde inceleme yaptıklarını söyledi.

Köyde yağmur başlayınca eve gittiklerini belirten Sekmen, bir süre sonra bahçede göçük meydana geldiğini kaydetti.

Babasının, heyelanla bahçeye dolan suyun önünü kesmek için dışarıya çıktığını dile getiren Sekmen, "Bu sırada bir dakika içinde daha büyük bir heyelan meydana gelip babamı götürdü." dedi.

Tek hayaliydi, emekli olup köyüne yerleşti. Heyelan sonu oldu: Bir dakika içinde...

Bayram Sekmen

''BİR SAAT SONRA BABAMIN CANSIZ BEDENİNİ BULDUK''

Babasını derede aramaya başladıklarını ancak bulamadıklarını söyleyen Mehmet Sekmen, "Kendi imkanımızla babamı bulamayınca jandarmadan destek istedik. Ekipler geldikten bir saat sonra babamın cansız bedenini balçığın içinde bulduk." diye konuştu.

''BABAMIN HAYALİ EMEKLİ OLDUKTAN SONRA KÖYDE YAŞAMAKTI''

Babasının kısa süre önce emekli olduğunu dile getiren Sekmen, "Babamla birlikte İstanbul'da çalışıyorduk. Babamın da hep hayali emekli olduktan sonra köyde yaşamaktı. Babam emekli olduktan sonra köyde yaşamaya başladı. Köyde yaşamaya başladıktan sonra da ev hayalimizi gerçekleştirdik. Yaptığımız evde yeni oturmaya başlamıştık." şeklinde konuştu.

Tek hayaliydi, emekli olup köyüne yerleşti. Heyelan sonu oldu: Bir dakika içinde...

''ANNEM DE PAZARTESİ GÜNÜ AMELİYAT OLACAK''

Dün babasını aradıkları sırada annesi Turan Sekmen'in yere düşerek el bileğini kırdığını aktaran Sekmen, "Annem de hastanede ilk tedavisini oldu. Pazartesi günü ameliyat olacak." ifadesini kullandı.

''ÇOCUKLAR 'BABAM KAYBOLDU' DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADI''

Bayram Sekmen'in kardeşi Sezai Sekmen ise dün yoğun bir yağış gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Eve geldik çocuklar bağırmaya başladı ‘babam kayboldu’ şeklinde. Ağabeyimin evden çıkıp da göçük altında kalması bir dakika, sanki koşarak gitti, göçük onu aldı. Ondan sonra aradık bulamadık, yetkililerden yardım istedik. Yaşadığımız olay anlatılmaz. Ağabeyim benim babam gibiydi, hiçbir kötülüğünü görmedik.”

Bayram Sekmen’in suyun, bahçedeki fasulyelere zarar vermemesi için dışarı çıktığını anlatan Sekmen, "O arada da toprak geliyor, yaklaşık 100 metre kadar aşağıda çalılıklara takılıyor, toprak hemen alıp götürüyor. Yardım çığlığı yok, hiçbir şey yok. Yaklaşık 200 metre civarı heyelan oldu, buranın dünkü halini hiç anlatamam." dedi.

Tek hayaliydi, emekli olup köyüne yerleşti. Heyelan sonu oldu: Bir dakika içinde...

Sezai Sekmen

 

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