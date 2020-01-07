MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTek ayakkabıyla kaçış kelepçeli bitti
GeriGündem Tek ayakkabıyla kaçış kelepçeli bitti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 16:27,Son Güncelleme:/

Tek ayakkabıyla kaçış kelepçeli bitti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tek ayakkabıyla kaçış kelepçeli bitti

Antalya’da 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, kendisine kimlik soran polisten kaçmaya çalıştı. Kaçarken ayakkabısının birini düşüren şahıs, yakalandığı yerde kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.

Motosikletli Yunus Timleri, Kepez ilçesi, Teomanpaşa Mahallesi ara sokaklarda yürüyen, durumundan şüphelendikleri kırmızı montlu ve sarı şapkalı kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Polisin durdurduğu anda şüpheli kaçmaya başladı. Gazi Bulvarı’ndaki tellerin üzerinden atlayan şüpheli, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi’ne geçti.

Yunus timleri burada da kaçan şüpheliyi kovalamaya devam etti. Duvardan atlarken ayakkabısının tekini de kaybeden şüpheli, 2810 Sokak’ta polis ekiplerince yakalandı. Ters kelepçe takılan şüphelinin üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

İsminin Murat T. (47) olduğu belirlenen zanlının 5 dosyadan, 5 yıl 4 kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi. Ekip aracına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Tek ayakkabıyla kaçış kelepçeli bitti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle