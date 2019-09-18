"Tek aradığımız bayrağa ve vatana sadakat"

YAŞAM TARZI SORGULANMAYACAK

“Türkiye’yi hak ettiği yere götüreceğiz. Türkiye’de hiçbir çocuk, yatağa aç girmeyecek. Hiç kimsenin yaşam tarzı ve inancı sorgulanmayacak. Tek aradığımız şey, bayrağa ve vatana sadakat. Bayrağını ve vatanını seviyorsan, başımızın üzerinde yerin var. Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz. Kavgadan uzak, herkesi seven bir siyaset anlayışı. Her kuruşun hesabını veren, yolsuzluğa kapalı, alın terine değer veren bir siyaset anlayışı başlatıyoruz.

‘Şehir hastaneleri yaptık’ diyorlar. Güzel ama kaça yaptın? Belli değil. Niye açıklamıyorsun? 'Havaalanı yaptık' diyorlar. Neden havaalanı yaptınız diye suçlamıyorum. Ama bu havaalanını kaça yaptın arkadaş? Ben bunu soruyorum. Her evde bir işsiz var. İşsizlik o kadar büyük ki. İşsizliğin ne olduğunu ülkeyi yönetenler biliyor mu acaba? Bir evde işsiz varsa, o evde huzur yoktur. Üniversite mezunları işsizler; iş bulamıyor. 'Ben neden üniversiteye gittim?' diyor. Benim siyaset anlayışımda bir baba, çocuğuna harçlık vermiyorsa, o gece benim gözüme uyku girmez. Böyle bir dramı siz görmezden gelemezsiniz. Bu dramı görmek ve kamuoyuna anlatmak zorundasınız.

BİR TARAFTA TRUMP BİR TARAFTA PUTİN

Bakın Suriye'de Müslüman kanı akıyor. Müslümanlar birbirini öldürüyor. Silahları kim veriyor? Bir tarafın eline ABD, diğerine Rusya. 'Buyurun birbirinizi öldürün' diyorlar. 'Size yeni silahlar vereceğim' diyorlar. Türkiye buna niye alet oluyor? Ne işimiz var Ortadoğu bataklığında? Kim bizi bu bataklığa sürükledi? Bizim bunları sorgulamamız lazım. Bunun partiyle ilgisi yoktur. Bunun Türkiye'nin milli çıkarlarıyla ilgisi vardır.

Şimdi İdlib'de sıkıştık. Bir tarafta Trump, bir taraftan Putin. Acaba İdlib'de neler olabilir? Oradaki Suriyeliler nasıl Türkiye'ye gelmez? 3.5 milyon Suriyeli Türkiye'nin kapısına dayanırsa kimse şaşırmasın. Çünkü Esad, 'Kendi ülkemde terörist istemiyorum' diyor. 'Sen bana, Astana'da söz verdin. 'Teröristlerin elinden silahı alacağım' dedin. 'Alamıyorsan ben onları bombalarım, çıkarırım' diyor. Tek çıkış noktaları Türkiye. 3.5 milyon yetmedi, bir 3.5 milyon daha. İnsaf, bu nasıl bir dış politika. Bu nasıl memleketin çıkarlarını savunmaktır. Bizim çocuklarımız işsiz ama biz onlara 40 milyar dolar veriyoruz, niçin? Bizim çocuklarımız işsiz, onların eli yağda, balda. Suriyeliler gelmiş, asgari ücretin altında çalışıyorlar. Ama bizim çocuklarımız işsiz ve iş arıyor. Bunların üzerinde hepinizin düşünmesini istiyorum.

YENİDEN KUVA-Yİ MİLLİYE RUHU

Şimdi Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdular. Çünkü borçları yönetemiyorlar artık. Bunu da Resmi Gazete’de yayınladılar da öyle gördük. Bu memleket hepimizin. Yeniden Kuva-yi Milliye ruhuyla ayağa kalkmak zorundayız. Sağ-sol demeden hepsini kucaklamak zorundayız. Türkiye üretsin, çalışsın, istihdam yaratsın. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin istiyoruz.

(Bozkurt depremi) Evleri yıkılan vatandaşlar var. Bunların içinde yoksullar var. Bize oy verip vermemen önemli değil. Sen insansın ve evini yapamıyorsun. Bizim görevimiz sana ev yapmak. Evi yapacağız.”