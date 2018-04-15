‘Tek adam uygulamada’

HAYALİ DIŞ GÜÇLER

“Yeni modelin sorunları çözmediği, aksine büyüttüğü ve derinleştirdiği açık. Örneğin eğitim alanında tek adam çıktı; temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavını kaldırdığını söyledi. Böyle bir karar alırken danıştığı kimse yok. Eğitimi tamamen bir kaos ortamına soktu. Anne-babalar arayışta. Dış politikada Dışişleri Bakanlığı devre dışı bırakılmış; 100 yıllık tarih, deneyim, birikim bir kenara itilmiş. Ekonomiye gelince ‘Faizleri indireceğim’ diyor, ‘İndir’ diyorsun indiremiyor. Sonra şikâyet ediyor. Dolar yükselince ‘Dış güçler bize operasyon çekiyor’ diyor. Sen çocuk musun sana operasyon çekiliyor? Aklın nerede? Kendi suçunu, beceriksizliğini hayali dış güçlerin üzerine atarak sorunlardan sıyrılmaya çalışıyor. Ekonominin durumu felaket bir tablo oluşturuyor.

DEMOKRASİ YOK

Demokrasi yok, yargı bağımsızlığı yok, medya özgürlüğü yok. Üniversiteler baskı altında. Böyle bir baskı altında yabancı sermayeye ‘Gel Türkiye’de yatırım yap’ diyebilir misiniz? Yatırımcı Türkiye’den kaçıyor. Dış politika, ekonomi, demokratikleşme sorunları birbirlerini tetikleyen, etkileşime neden olan sorunlar. Bu da sorunların daha da derinleşmesine neden oluyor. Sorunlara bütüncül çözüm üretilmesi gerekiyor. Bunlarda böyle bir kapasite yok. Devlette liyakatı bitirdikleri için sorunları çözemiyorlar. Tek adam rejiminin fiilen uygulandığı son bir yılda, Anayasa değişikliğine ‘evet’ oyu veren kitle, verdiği oydan dolayı pişman. O zaman olayları pek göremediler ya da biz muhalefet olarak tehlikeyi dillendiremedik. Bugün, yaşayarak onlar da tehlikeyi görüyor, tek adam rejiminin Türkiye’yi nereye sürüklediğini çok daha net olarak izliyorlar. Tek adam rejimine, AKP tabanından da, üst yönetiminden de çok sert eleştiriler var. Bu eleştiriler saraya ne ölçüde yansıyor bilmiyorum. Araştırma şirketinin sonuçları da AKP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 55’inin, tarafsız cumhurbaşkanından yana olduğunu gösteriyor.

Serkan Demirtaş yazdı...

ESAD’I GÜÇLENDİRİYOR

Suriye’ye yapılan her müdahale, Esad’ın kalıcılığını güçlendiriyor. Türkiye, Suriye, İran, Irak birlikte olsa çok kolay bir çözüm sağlayabilirler. Batılı egemen güçlerin çıkarlarına değil, bölgesel güçlerin çıkarlarına odaklanmalı. Türkiye dış politikada o kadar yalpalıyor ki, sabahtan öğlene kadar ABD yanlısı, öğleden sonra da Rusya yanlısı oluyor. Son derece ilkesiz bir diplomasi izleniyor.”

2019 SEÇİMİ 2D ARASINDA OLACAK

“CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminde, yüzde 60 oy hedefliyoruz. Hangi görüşten olursa olsun, insanların demokrasiyi savunacağına inanıyorum. Herkes tek adam rejiminin yarattığı sonuçları görüyor. 2019 seçimi 2D arasında bir seçim olacaktır: Demokrasi mi, diktatörlük mü? Ülkenin haline bakın. Faize, ekonomiye, çiftçinin haline bakın. Dış politikadaki tutarsızlığa bakın. Tek adam rejiminin Türkiye’yi getirdiği nokta bu. Vatandaşlar 2019’da demokrasiden yana oy kullanmak zorundalar. Muhafazakâr demokratlar, ülkücü demokratlar, liberal demokratlar, dindar demokratlar, sosyal demokratlar, sosyalist demokratlar... 2019 bir Kuvayi Milliye hareketi olmalıdır. Bu süreç bir parti değil, memleket sorunudur.”

‘İYİ Kİ BOMBA ATTI’ DİYORLAR

ANTALYA Kemer’de partisinin kadın kollarının buluştuğu ‘Eşgüdüm Toplantısı’na katılan Kılıçdaroğlu, Suriye’ye hava harekâtına ilişkin şunları söyledi: “Bombalar yağıyor kadın ve çocukların üzerine, sesleri dünyada bizim hissettiğimiz yankıyı yaratmıyor. Ankara’daki beyler, ‘Çok iyi oldu, iyi ki bomba attı’ diyorlar. Bunu söyleyenlerin yüreğinde insanlık sevgisi ve insanlık yoktur. Meydan meydan çıkıp, ‘demokrasi, insan hakları’ diye konuşuyorlar. İnsanın öldürülmesinden zevk alan kişi, insan sayılmaz.” (DHA)