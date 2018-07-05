Tehlikeli gerginlik: Mahalleli sokağa döküldü

Olay, akşam saatlerinde Gümüştekin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 60 yaşlarında ismi açıklanmayan kişi, 5 Haziran Parkı’nda 5 yaşlarındaki Down sendromlu kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Yine iddialara göre bunu görenlerin saldırdığı Suriyeli koşarak 10 metre mesafedeki evine girdi.

UYARILARA ALDIRMADILAR





Olayı kısa sürede haber alan mahalleli, Suriyeli ailenin evinin önünde toplanıp taşlarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığı sakinleştirmek için uzun süre çabaladı ancak eve taşlarla saldırıp, Suriyeli aileyi linç etmek isteyenler uyarılara aldırış etmeden tepkilerini sürdürdü.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Bunun üzerine polis, biber gazıyla kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Ardından evin önüne yanaşan polis otosuna konulan Suriyeli adam uzaklaştırdı. Aracın arkasından taş atıp koşanlar güçlükle engellenirken, polis aracının da camı kırıldı. Çevik kuvvet ekiplerinin kalabalığı dağıtmasının ardından Suriyeli aile, zırhlı özel harekat aracına konularak mahalleden tahliye edildi.

"İDAM İSTERİZ" SLOGANLARI

Gözaltına alınan taciz şüphelisi emniyete götürülürken, ailesi ise güvenlik gerekçesiyle başka yere yerleştirildi. Mahalledeki gerginlik uzun süre devam ederken, vatandaşlar ’İdam isteriz’ sloganları attı.

TEDBİR SÜRÜYOR

Evin çevresinde güvenlik tedbirlerini sürdüren ekipler, vatandaşları da sakinleştirerek evlerine dönmelerine istedi. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da olay yerine gelerek vatandaşlarla görüştü.

Bu arada, yaşanan gerginlik sırasında darbedilen bir Suriyeli, ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

VALİLİK: TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gaziantep Valiliğinden, kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla ilgili Suriye uyruklu şüphelinin gözaltına alındığını ve adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.



Valilik basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, saat 19.00 sularında Şahinbey ilçesine bağlı Hoşgör Mahallesi'nde bir parkta 60 yaşlarındaki R.C. adlı Suriyeli şüphelinin bir grup tarafından küçük bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla darbedildiği ihbarı alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olay yerine sevk edilen ekiplerimiz tarafından R.C. adlı şüpheli gözaltına alınarak adli tahkikat başlatılmıştır. İstismar edildiği iddia edilen çocuğun tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor."