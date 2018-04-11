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    Tehlikeli araç kullanana 3 yıla kadar hapis geliyor

    AA
    11.04.2018 - 12:46 | Son Güncelleme:

    Tehlikeli araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullananların cezası ise yarı oranında artırılacak.

    Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan ve ilerleyen günlerde TBMM'ye sevk edilmesi beklenen Kanun Tasarısı taslağının yasalaşmasıyla, trafikte tehlikeli araç kullananlara verilecek hapis cezasının oranı artırılacak.

    Taslağın yasalaşmasıyla, Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesinde "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçuna yönelik yer alan, "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmünde değişiklik yapılacak.

    Trafik kazasına neden olmasa bile kendisi veya başkaları için tehlikeli bir biçimde araç kullananlara verilecek cezanın alt sınırı 3 aydan bir yıla çıkartılacak.
    Yapılacak artışla cezanın 2 yıl olan üst sınırı ise 3 yıla yükseltilecek. Böylece, tehlikeli araç kullananlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
    Öte yandan alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullananların cezası da yarı oranında artırılacak.

     

     

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    Etiketler: tehlikeli araç kullanma , gündem
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