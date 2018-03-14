Tehlikeli anları kaydetti... Teşekkür edip iki gün sonra kovdular!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde otobüs şoförü olarak çalışan Ekrem Şahan, 21 Ocak gecesinde turunu tamamladıktan sonra belediyenin gaz dolum istasyonuna gitti.

Dolum için pompaya bağladığı sırada istasyonda gaz kaçağı olduğunu fark etti. Kaçağın görüntüsünü cep telefonuyla kaydeden Yalçındağ, bu kaydı belediyenin ulaşım şirketin olan Gazi Ulaş’ın ihbar hattına ‘whatsapp’ üzerinden gönderdi. İhbar hattından yanıt veren yetkili, Şahan’a, “İlgili birime iletiyoruz. İlginiz için teşekkür ederiz” dedi.



Bu arada Şahan, aynı kaydı şoförlerin Whatsapp grubuna da yolladı. Şaban Yalçındağ adlı şoför de bu görüntüyü Facebook’ta paylaştı. Şahan, ihbarda bulunduğu için belediyeden teşekkür beklerken, bir gün sonra hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma evrakında şöyle denildi:



“Dolum pompasındaki arıza ile bilgiyi hiçbir yetkili ve birim sorumlusuna bildirmeyerek, arızanın görüntülerini izinsiz şekilde kayıt ettiğiniz, şirketimizi kamuoyuna karşı aşağılayarak küçük düşürmek maksadıyla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşımlar yaptığınız...”

'ÖDÜLLENDİRİLMESİ GEREKİRKEN İŞTEN ATILDI'



Şaban Yalçındağ da, “Mesnetsiz ve kötü niyetle hazırlanmış görüntü ve video kaydını sosyal medya üzerinden şirketimizi aşağılamaya ve küçük düşürmeye çalıştığınız tespit edilmiştir” şeklinde suçlandı. Şahan, aynı gün savunmasında, “Bu tehlikeli olaya duyarsız kalamazdım. İlgili birime bildirdim ve ‘Teşekkür ederiz’ diye mesaj geldi.

Sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmadım. Ben sadece tehlike arz eden bir durumu yetkililere bildirdim” dedi. Şahan ve Yalçındağ savunmalarına rağmen disiplin hükümlerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle işten atıldı. Şahan’ın görevine iadesi için dava açmaya hazırlanan Avukat Bülent Duran, “Bir facia olabilir ve patlama meydana gelebilirdi. Kamusal sorumluluklara hareket ederek facianın önüne geçen müvekkilim ödüllendirilmesi gerekirken, işten atılmıştır” dedi.