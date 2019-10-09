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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Tehditlerle hareket edecek ülke değiliz’

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‘Tehditlerle hareket edecek ülke değiliz’

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Üniversitesi akademik yıl açılış töreninde Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekâtla ilgili konuştu.

Fuat Oktay şunları söyledi:

DÖNMELERİ İÇİN FIRSAT SAĞLANACAK

“Biz oluşturduğumuz güvenli bölgelerde insanca yaşamanın gereğini yerine getiriyoruz. Güvenlik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, su, elektrik dahil tüm yerel yönetim hizmetlerini, hiçbir ayrım yapmadan Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz. Fırat Kalkanı ve Afrin güvenli bölgelerine, 370 bin mülteci gönüllü geri dönüş yapmıştır. Şimdi sıra Fırat’ın doğusunda güvenli bölgeyi oluşturmaktadır. Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır.

TÜRKİYE KENDİ YOLUNU BELİRLER

Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir. Söz konusu Türkiye’nin güvenliği olduğunda, Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi, Türkiye kendi yolunu kendi belirler, kendi göbeğini kendi keser. Hem sınırlarımızda huzurun hâkim olması hem de Suriyeli kardeşlerimizin geleceği için Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinden yana tutumumuzu sonuna kadar devam ettirmekte kararlıyız.”

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