‘Tehditlerle hareket edecek ülke değiliz’
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Üniversitesi akademik yıl açılış töreninde Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekâtla ilgili konuştu.
Fuat Oktay şunları söyledi:
DÖNMELERİ İÇİN FIRSAT SAĞLANACAK
“Biz oluşturduğumuz güvenli bölgelerde insanca yaşamanın gereğini yerine getiriyoruz. Güvenlik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, su, elektrik dahil tüm yerel yönetim hizmetlerini, hiçbir ayrım yapmadan Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz. Fırat Kalkanı ve Afrin güvenli bölgelerine, 370 bin mülteci gönüllü geri dönüş yapmıştır. Şimdi sıra Fırat’ın doğusunda güvenli bölgeyi oluşturmaktadır. Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır.
TÜRKİYE KENDİ YOLUNU BELİRLER
Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir. Söz konusu Türkiye’nin güvenliği olduğunda, Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi, Türkiye kendi yolunu kendi belirler, kendi göbeğini kendi keser. Hem sınırlarımızda huzurun hâkim olması hem de Suriyeli kardeşlerimizin geleceği için Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinden yana tutumumuzu sonuna kadar devam ettirmekte kararlıyız.”
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