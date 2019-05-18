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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
18.05.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Tehdit etti, şantaj yaptı, dövdü! Ağlayarak anlattı: 'Çok korktum'

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Tehdit etti, şantaj yaptı, dövdü! Ağlayarak anlattı: 'Çok korktum'

Adana'da sosyal medyadan tanıştığı Nilgün K.(51) ile sevgili olmak isteyen Ahmet U.(58) teklifini reddeden kadını uzun süre tehdit ve şantajla birlikte olmaya zorladı. Amacına ulaşamayınca da bıçak tehdidiyle kaçırmaya çalıştığı 2 çocuk annesini yol ortasında dövdü. Nilgün K., daha önce 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Ahmet U. hakkında yeniden şikayetçi olurken, yakalanan saldırgan kadının akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti.

İddiaya göre Ahmet U., sosyal medya üzerinden tanıştığı Nilgün K.'ye sevgili olma teklifinde bulundu. Nilgün K. ise reddetti. Bunun üzerine Ahmet U., evli olan kadını, eşini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ederek buluşmaya zorladı. Korkuya kapılan Nilgün K. , Ahmet U. ile bir kafetaryada buluştu. Ancak Ahmet U. bu buluşmayı gizlice cep telefonuyla kayda aldı. Ardından da şantaj amaçlı kullanmaya başladı. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ahmet U. hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı alındı.

YOL ORTASINDA DÖVDÜ

Bu da Ahmet U.'nun tehdit ve tacizlerini bitirmesini sağlamadı. Olay günü Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki evine yürüyerek giden Nilgün K.'yi motosikletiyle takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda da arkasından yaklaştığı kadını kolundan çekerek götürmek istedi. Kendisine direnen Nilgün K.'ye bıçak çekti, sokak ortasında dövdü. Nilgün K., çığlıklar atarak çevredekilerden yardım istedi. Saldırgan, vatandaşların geldiğini görünce olay yerinden kaçtı. Polis merkezine giden Nilgün K. darp raporu alarak Ahmet U.'dan 2'nci kez şikayetçi oldu.

Adli Tabiplik çıkışında basın mensuplarına konuşan Nilgün K. ağlayarak, "Bana çocuklarım ve eşimi öldüreceğini söyledi. Çok korktum, şikayetçiyim" dedi.

Kaçtıktan kısa süre sonra yakalanan Ahmet U. ise Nilgün K.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi. Saldırgan emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

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