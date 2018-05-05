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    ‘Tehdit, empoze ve saygısızlık söz konusu değildir’

    Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
    05.05.2018 - 00:58 | Son Güncelleme:

    11’İNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çatı adaylığıyla ilgili gelişmelerin yaşandığı günlerde, Ayazağa’daki çalışma ofisine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yaptıkları ziyaretle ilgili tartışmalara, dün açıklık getirdi. Gül, “Böyle bir ziyaret oldu. Tehdit, empoze veya saygısızlık söz konusu değildir” dedi.

    Abdullah Gül’ün seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olabileceğinin konuşulduğu günlerde gerçekleştirilen ziyaret, muhalefet tarafından eleştirilmişti. Abdullah Gül,  ziyaretle ilgili Maslak’taki Orman Bölge Müdürlüğü Camisi’nde cuma namazını kıldıktan sonra açıklama yaptı. Basın mensuplarından soru almayan Abdullah Gül yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    “Gördüğüm kadarıyla bugün (dün) Ankara’da da bir açıklama yapılmış zaten. Söylenenlerin hepsi doğru, yani açıklamadakiler doğru. Böyle bir ziyaret oldu. Ama herkesin gözü önünde gündüz vakti olan bir ziyaretti. Dolayısıyla gizli kapaklı bir tarafı söz konusu değildir. Ayrıca söylendiği gibi herhangi bir şekilde tehdit, empoze veya saygısızlık söz konusu değildir. Bunların bilinmesini isterim. Ofisimde olan bir şey. Bildiğiniz gibi ofisim 3’üncü Kolordu ile yan yana. Dolayısıyla açıklamalar doğrudur.”

    24 Nisan’da Akar ve Kalın’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda Gül’ü ziyaret ettiği iddia edilmişti. Akar ve Kalın’ın, Abdullah Gül’ü adaylıktan vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü. 

    Etiketler: Hulusi Akar , gazetehaberleri , gündem
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