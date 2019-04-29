TEGVFEST renkli görüntülere sahne oldu
Sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, tüm çalışmalarına karşılıksız destek veren gönüllüleri için Koç Korusu’nda TEGVFEST etkinliği düzenledi.
İlköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için çok yönlü eğitim desteği almalarına destek olan TEGV, gönüllülerini de unutmayarak TEGVFEST etkinliği organize etti.
TEGV gönüllülerine teşekkür etmek ve ortak paylaşım yapmak amacıyla düzenlenen etkinliğe İstanbul, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Edirne ve Tekirdağ’daki 16 etkinlik noktasından yaklaşık 600 gönüllü katıldı.
Organizasyon kapsamında; paylaşım/geri bildirim ortamları oluşturularak, çocuklarımızın yarınlara daha iyi hazırlanabilmeleri için fikir alışverişleri yapıldı. İp çekme, çuval yarışı gibi ve yumurta taşıma gibi yarışmalar ise gönüllerimizin eğlencelerine eğlence katarak, etkinliğin renkli görüntülere sahne olmasını sağladı.
Çeşitli atölyeler ve yarışmalar düzenlenen etkinlikte gönüllüler unutamayacakları bir gün yaşadılar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle