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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.04.2019 - 19:38, Son Güncelleme:

TEGVFEST renkli görüntülere sahne oldu

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TEGVFEST renkli görüntülere sahne oldu

Sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, tüm çalışmalarına karşılıksız destek veren gönüllüleri için Koç Korusu’nda TEGVFEST etkinliği düzenledi.

İlköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için çok yönlü eğitim desteği almalarına destek olan TEGV, gönüllülerini de unutmayarak TEGVFEST etkinliği organize etti.

TEGV gönüllülerine teşekkür etmek ve ortak paylaşım yapmak amacıyla düzenlenen etkinliğe İstanbul, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Edirne ve Tekirdağ’daki 16 etkinlik noktasından yaklaşık 600 gönüllü katıldı.

Organizasyon kapsamında; paylaşım/geri bildirim ortamları oluşturularak, çocuklarımızın yarınlara daha iyi hazırlanabilmeleri için fikir alışverişleri yapıldı. İp çekme, çuval yarışı gibi ve yumurta taşıma gibi yarışmalar ise gönüllerimizin eğlencelerine eğlence katarak, etkinliğin renkli görüntülere sahne olmasını sağladı.

Çeşitli atölyeler ve yarışmalar düzenlenen etkinlikte gönüllüler unutamayacakları bir gün yaşadılar.

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