Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>TEGV gönüllüleri ödüllerini aldı!

    TEGV gönüllüleri ödüllerini aldı!

    Hürriyet Haber
    14.05.2018 - 19:11 | Son Güncelleme:

    Türkiye genelinde çocuklara ulaşabilmek için yoğun bir çalışma temposu içinde olan ve yıllardır bu konuda başarılı çalışmalarını sürdüren TEGV'in kalbi olan gönüllüler, yıllarını verdikleri TEGV'den ödülle evlerine döndü.

    Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 22 yıldır uyguladığı özgün eğitim modeli sayesinde, ilköğretim çağındaki çocukların geleceğe donanımlı hazırlanmaları için yaşam becerilerini geliştirecek ve temel eğitimlerine destek verecek çağdaş eğitim olanakları sunuyor. Yüz binlerce çocuğu nitelikli eğitim desteği ile tanıştıran TEGV, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.

    TEGV gönüllüleri ödüllerini aldı

    Ancak bu kez TEGV'in gündeminde çocuklar değil doğrudan gönüllüler vardı. Büyük bir özveriyle çocuklara destek olan gönüllülerini ödüllendiren TEGV'in İpek Kıraç Öğrenim Birimi renkli görüntülere sahne oldu. Gönüllüler TEGV'de bulundukları süre zarfında ödüllendirildi ve ödül töreninin sona ermesiyle birlikte TEGV'in 10 haftalık eğitim etkinliği sona erdi. 

    Kuruluş, yaz etkinlikleriyle yine çocuklara dokunmaya devam edecek.

    Etiketler: çocuk , gönüllü , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri