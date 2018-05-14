TEGV gönüllüleri ödüllerini aldı!

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 22 yıldır uyguladığı özgün eğitim modeli sayesinde, ilköğretim çağındaki çocukların geleceğe donanımlı hazırlanmaları için yaşam becerilerini geliştirecek ve temel eğitimlerine destek verecek çağdaş eğitim olanakları sunuyor. Yüz binlerce çocuğu nitelikli eğitim desteği ile tanıştıran TEGV, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.







Ancak bu kez TEGV'in gündeminde çocuklar değil doğrudan gönüllüler vardı. Büyük bir özveriyle çocuklara destek olan gönüllülerini ödüllendiren TEGV'in İpek Kıraç Öğrenim Birimi renkli görüntülere sahne oldu. Gönüllüler TEGV'de bulundukları süre zarfında ödüllendirildi ve ödül töreninin sona ermesiyle birlikte TEGV'in 10 haftalık eğitim etkinliği sona erdi.



Kuruluş, yaz etkinlikleriyle yine çocuklara dokunmaya devam edecek.