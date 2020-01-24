TEGV 25 yaşını kutluyor

Suna Kıraç’ın önderliğinde buluşan iş insanları ve akademisyenlerin desteği ile, ilköğretim çağındaki çocukların eğitimlerine ücretsiz destek vermek üzere kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 25. yılını kutluyor. Pera Müzesi’nde dün akşam düzenlenen 25. yıl kutlama törenine TEGV mütevelli heyeti üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, eğitim gönüllüleri ve çocuklar katıldı.

ÖNCÜ VE ÖRNEK BİR KURULU





Vakfın yönetim kurulu başkanı Oktay Özinci, açılışta yaptığı konuşmada “Kurucularımız sadece hedefi ortaya koymakla kalmayıp uygulamanın da en iyi şekilde yapılmasının takipçisi olmuşlardır. Bayrağı devralanlar da yapıyı daha da sağlamlaştırıp büyütmüşler” dedi. TEGV’in kurucularından, yönetim kurulu üyesi Cengiz Solakoğlu, her şeyin Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un ‘Ne olacak bu memleketin hali’ sorusunu sorması ve kızı Suna Kıraç’ın ‘Memleketim varsa ben de varım’ sözüyle başladığını anlatarak şunları söyledi: “Eğitim sadece devlete bırakılamayacak kadar önemli. STK’ların çözemeyeceği kadar devasa bir mesele. O gün ekilen tohum buydu. 25 yıl geçti.”

GÖNÜLLÜK EĞİTİM ZEKATI

İnan Kıraç ise yaptığı duygusal konuşmada TEGV Onursal Başkanı olan eşi Suna Kıraç’ın TEGV’in Antalya şubesinde ve evlerinde çocuklarla sık sık bir araya geldiğini anlattı.

TEGV’in kurucularından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Eğitim gönüllüğünü hepimizin eğitim zekatı olarak düşünmesi lazım. Bu zekatın mutlaka para olması gerekmez. Boş zamanlarınızı tahsis etmek de olur”diye konuştu.