Tefavuk ne demek? Tefafuk nedir? Tevafuk TDK kelime anlamı

Tevafuk, iki şeyin çakıştığı ve önceden tahmin edilemeyecek şekilde bir arada meydana gelmesi anlamına gelir. Aslında, bir şans vermek için bir fırsat vardır ve İlahi'nin varlığı için kasıtlı bir tesadüf olarak da adlandırılır.



Tevafuk Kelimesi Ne Anlama Geliyor?



Tevafuk, hoş (zarif) bir şekilde tesadüf ve uyum anlamına gelen İslami bir terimdir. Önemli ve akıllıca amaçlarla, birbiriyle basitçe birbirine tekabül eden ve birbiriyle bağlantılı olan her şey, uyum içinde, kısa bir süre birbirini yumuşatarak düzen varlığını gösterir, evrende tesadüflere yer olmadığını gösterir ve kanıtlar.



İlim alanında tevafuk ne demek?

Rab, Kur'an ve Rasul sözlerinde olduğu gibi, tevafuk tesadüf çeşitleri olarak bizlere aktarır. Hiçbir dini kitap, tesadüf yerine tevafuk kelimesinin kullanılmasının gerekli olduğunu söylemez.