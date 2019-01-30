2019 tediye ödemeleri | Tediyeler ne zaman yatacak?
Kamuda görevli taşeron işçilere ilave tediye ödeme tarihi netlik kazandı. Bir süredir bu hususta beklenti içinde olan yüz binlerce taşeron işçi, söz konusu ödemelerin tarihinin kesinleşmesiyle birlikte araştırmalarına hız verdi. Peki, tediyeler ne zaman yatacak? 2019 tediye ödemeleri ne zaman?
Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere ödenecek tediyelerin tarihi merak konusu oldu. İlave tediye adı altında işçilerin hesaplarına yatırılan ikramiyelerin ne zaman ödeneceği Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kesinlik kazandı. İşte, 2019 tediye ödeme tarihi...
Cumhurbaşkanı kararları ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 30 Ocak 2019 tarihinde diğer yarısı ise 31 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak.
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