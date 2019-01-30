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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.01.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

2019 tediye ödemeleri | Tediyeler ne zaman yatacak?

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2019 tediye ödemeleri | Tediyeler ne zaman yatacak?

Kamuda görevli taşeron işçilere ilave tediye ödeme tarihi netlik kazandı. Bir süredir bu hususta beklenti içinde olan yüz binlerce taşeron işçi, söz konusu ödemelerin tarihinin kesinleşmesiyle birlikte araştırmalarına hız verdi. Peki, tediyeler ne zaman yatacak? 2019 tediye ödemeleri ne zaman?

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere ödenecek tediyelerin tarihi merak konusu oldu. İlave tediye adı altında işçilerin hesaplarına yatırılan ikramiyelerin ne zaman ödeneceği Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kesinlik kazandı. İşte, 2019 tediye ödeme tarihi...

Cumhurbaşkanı kararları ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 30 Ocak 2019 tarihinde diğer yarısı ise 31 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak.

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