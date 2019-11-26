Tediyeler ne zaman verilecek? 2019 Tediye ödemeleri ne zaman?
Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemeye tediye deniliyor. Tediyeler yılda iki kez ödeniyor. Ağustost'ta yapılan ilk ödemenin ardından şimdi ise ikinci tediye ödemesinin tarihi araştırılıyor. Peki, tediyeler ne zaman verilecek? 2019 Tediye ödemeleri ne zaman?
Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta yapılmıştı. Gözler şimdi 2019 tediye ödemelerinin ikinci kısmında. İşte, 2019 tediye ödemeleri hakkında ayrıntılar...
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri belli oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
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