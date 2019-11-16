Tedirgin görünüyordu
Karaköy'deki ofis evinin sokağında ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in olay akşamı 2 saat görüştüğü Faruk Habib ifadesinde “Tedirgin görünüyordu” dedi.
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ölümle ilgili soruşturmada Le Mesurier’in kurucusu olduğu Mayday Rescue Suriye Sorumlusu Faruk Habib’e ulaştı. Habib ifadesinde, “Kendisini uzun zamandır tanıyorum. Düğününde sağdıçlık yaptım. Arkadaşımdır. Uzun zamandır görüşemiyordum, bu nedenle akşam saatlerinde Karaköy’deki home ofis olarak kullandığı yere gittim. Gittiğimde sohbet ederken James’i biraz tedirgin ve endişeli gördüm. Niye endişeli olduğunu sordum. Önemli bir şey olmadığını söyledi. Sıkıntı yapmamasını söyledim. Üzerindeki tedirginlik dışında başka olağanüstü durum izlenimim olmadı. Sohbet ettikten sonra evden ayrıldım” dedi.
EŞİ: ONUN İÇİN ENDİŞELİYDİM
Le Mesurier’in eşi Emma Winberg’in ise Cinayet Bürosu’ndaki ifadesinde, “Sabah Büyükada’da kahvaltı yaptık. Daha sonra Karaköy’e geldik. Akşam saatlerine doğru Faruk Habib geldi. Bir süre birlikte sohbet ettik. Habib gittikten sonra evde kaldık, dışarı çıkmadık. Saat 01.00 sıralarında James, psikolojik tedavi ilaçlarıyla birlikte uyku ilacı alarak yattı. Saat 04.30 sıralarında uyandı ve bana ‘Sen niye ayaktasın, niye uyumadın’ dedi. Ben de ‘Senin için endişelendim o nedenle yatmadım’ dedim. Bunun üzerine bana, ‘Ben iyiyim, hadi sen de yat’ dedi. Ben de uyku ilacımı alarak yattım. Onun endişeli tavırlarını görünce endişelendiğim için uyumamıştım. Çünkü daha önce bana kendisini öldüreceğinden bahsetmişti. Bu nedenle tedirgin tavırlarından endişelenmiştim. Kendisine bir şey yapmaması için uyumamıştım” dediği öne sürüldü. Mesurier’in hayatını kaybettiği binanın bulunduğu sokak ve çevre sokaklardaki kamera görüntülerinin toplandığı, görüntü incelemesini Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı belirtildi. Siber Şube’nin ayrıca Mesurier ve Winberg’in cep telefonlarının da aralarında bulunduğu dijital materyalleri incelemesinin sürdüğü öğrenildi.
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