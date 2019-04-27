Tedirgin eden görüntü

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burak GEZEN/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
27.04.2019 - 18:07, Son Güncelleme:

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ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi Assos sahilinde deniz yüzeyinde oluşan sarı tabaka, tedirginlik yarattı. Bölgede inceleme yapan yetkililer, olaya alg patlamasının neden olduğu üzerinde duruyor. Sudan alınan numunenin laboratuvarda inceleneceği belirtildi.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden Assos’a giderken, Arıklıaltı mevkisinde denizin kıyıya yakın bölümünün sarıya büründüğünü görenler tedirginlik yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Su Ürünleri ve Balıkçılık Şube Müdürlüğü yetkilileri, bölgeye giderek inceleme yaptı. Yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte alg patlaması nedeniyle deniz içindeki canlıların çoğaldığını,ÿbu nedenle suyun renginin sarıya dönüştüğünü belirtti. Bölgede yoğun olarak görülen sarı tabakanın açıktan kıyıya doğru geldiği ifade edildi. Yetkililer, sudan alınan numunenin Çanakkale Onsezi Mart Üniversitesi’nde ilgili bölüme gönderildiğini ve laboratuvarda yapılacak inceleme sonrasında olayın nedeninin kesinlik kazanacağını belirtti.

’İLK DEFA BÖYLE BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIM’

Assos sahil yolunda kamp yeri işleten Ayşe Coşaran, "4 yıldır böyle bir manzarayla karşılaşmadım. Bu sabah sahil kenarını boydan boya kaplamış olan bu sarı renk beni ürküttü. Yetkililerin bu olayla ilgilenmesini istiyoruz. Burası sahil kenarı. Çocuklar, insanlar denize girecek" dedi.

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