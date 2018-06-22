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    Tedavisini yapan veteriner ısrarlı: İş makinesi yapmış olamaz

    Kardelen KOLDAŞ
    22.06.2018 - 01:02 | Son Güncelleme:

    Sapanca’da dört ayağı ve kuyruğu kesik şekilde bulunan yavru köpeğin İstanbul’da tedavisini gerçekleştiren Veteriner Doktor Bertuğ Çifçi, yavrunun yaralarının iş makinesi kaynaklı olamayacağını düşünüyor.

    “Bu iş, insan işi” diyen Çifçi “Hayvanın ayak kesim biçimi, kesik yaraları, onun dışında vücudunda kayda değer derin bir yara olmaması, sadece bu bölgelerin travma aldığını gösteriyor” dedi. Çifçi’ye göre, yavrunun yaraları, bir veya birden fazla kişi tarafından, kemiklerini kırabilecek bir balta, testere gibi bir cisimle olmuş olabilir. Yavrunun, kesiklerden dolayı normal şartlarda kan kaybından ölmesi gerektiğini söyleyen Çifçi, ya kesiklerin yavaş yavaş açıldığını ya da damarların bilen biri tarafından sıkıştırılmış olabileceğinden şüpheleniyor.

    Yavruyu İstanbul’a getiren Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (SOHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz da “Kepçe operatörü suçsuz çünkü bizdeki raporlar, gelen yazıların hepsine göre, kesi olduğu.” 

    Tedavisini yapan veteriner ısrarlı: İş makinesi yapmış olamaz

    MİNİK KÖPEK BURADA YATIYOR

    SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, Kadıköy Belediyesi ile iletişime geçerek yavrunun önce Özgürlük Parkı’na gömülmesini istediklerini ancak sonrasında Kadıköy’deki barınağın daha uygun olacağına karar verdiklerini aktardı. Yavru, Kadıköy Belediyesi Barınağı’nda bir ağacın altına gömüldü.

    Etiketler: gazetehaberleri , vinç , son dakika , haberler
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