Tedavisi yapÄ±lan kÄ±zÄ±l tilki ve pelikan yaÅŸam alanÄ±na bÄ±rakÄ±ldÄ±
AFYONKARAHÄ°SAR'da, yaralÄ± bulunan pelikan ile kÄ±zÄ±l tilki, DoÄŸa ve Milli Parklar 5. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki tedavilerinin ardÄ±ndan doÄŸal yaÅŸam alanÄ±na bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Kent sakinlerinin ekim ayÄ±nda, yaralÄ± halde bulduÄŸuÂ pelikan ileÂ kÄ±zÄ±l tilki, DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar 5. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine teslim edildi. Afyon Kocatepe Ãœniversitesi Yaban HayatÄ±nÄ± Kurtarma Rehabilitasyon EÄŸitim Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi'ne (AKÃœREM) getirilen hayvanlar, tedaviye alÄ±ndÄ±. Tedavileri tamamlanan kÄ±zÄ±l tilki ve pelikan, doÄŸal yaÅŸam alanÄ±naÂ bÄ±rakÄ±ldÄ±.
AKÃœREM MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÃ§. Dr. Emine Hesna KandÄ±r, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶Ã§ zamanÄ± pelikanlarda beslenme yetersizliÄŸinden kaynaklÄ± halsizlik olabildiÄŸini, bu nedenle de bazÄ± bireylerin zaman zaman gÃ¶Ã§e devam edemediÄŸini sÃ¶yledi. Kendilerine getirilen pelikanÄ±n da benzer nedenle gÃ¶Ã§e devam edemediÄŸini belirten DoÃ§. Dr. KandÄ±r, "BakÄ±m, beslenme ve tedavi neticesinde doÄŸaya dÃ¶nmeye hazÄ±r hale geldi. BugÃ¼n de onu yaÅŸam alanÄ±na kavuÅŸturduk" dedi.
Tilkinin ise kÃ¶pek saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden DoÃ§. Dr. KandÄ±r, "Yetkililer tarafÄ±ndan merkezimize ulaÅŸtÄ±rÄ±lan tilkiye Ã¶ncelikle kuduz aÅŸÄ±sÄ± yaptÄ±k. SonrasÄ±nda yaralarÄ± temizlendi. Tedavi sÃ¼reci geÃ§irdi. OldukÃ§a saÄŸlÄ±klÄ±. ArtÄ±k yaÅŸam alanÄ±nda kendi baÅŸÄ±na hayatta kalabilecek durumda" diye konuÅŸtu.Â
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle