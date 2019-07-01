'Tecavüz'le suçlanan profesör, cezaevinden çıkıp emekli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Tecavüz'le suçlanan profesör, cezaevinden çıkıp emekli oldu
GeriGündem 'Tecavüz'le suçlanan profesör, cezaevinden çıkıp emekli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)
01.07.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

'Tecavüz'le suçlanan profesör, cezaevinden çıkıp emekli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Tecavüz'le suçlanan profesör, cezaevinden çıkıp emekli oldu

ANKARA'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan ve savcılık kararıyla resen tahliye edilen, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B., cezaevinden çıkınca emekli olmak için dilekçe verdi. Dilekçesi üniversite tarafından onaylanan Hasan B.'nin emekliye ayrıldığı öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Hasan B., nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla mahkemece tutuklandı.

Hasan B., bir süre cezaevinde kaldıktan sonra savcının kararıyla resen tahliye edildi. Bu gelişme üzerine mağdur Ç.B.'nin avukatı Aslı Arıhan, Hasan B.'nin tekrar tutuklanması için girişimde bulundu.

Hasan B. ise tutukluluğu sona erdikten sonra 18 Haziran'da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne dilekçe vererek, emekliye ayrılmak istediğini belirtti. Hasan B., dilekçesinde, 18 Haziran'ın mesai saati bitiminden itibaren emekliye sevk edilmesi talebini kaydetti.

Olayın basında haber olarak yer aldığı ve kamuoyunca öğrenildiği 7 Nisan'da yazılı açıklama yaparak, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve öğretim üyesinin açığa alındığını duyuran üniversite yönetimi, Hasan B.'nin dilekçesini işleme koyarak, onayladı.

DİLEKÇEDEN 1 GÜN SONRA EMEKLİ OLDU

Hasan B.'nin dilekçesinin rektörlük makamına iletildiği, 19 Haziran 2019 tarihli Personel Daire Başkanlığı yazısında, "Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde fiili hizmeti (25) yılı aşmış bulunan Prof. Dr. Hasan B.'nin 18.06.2019 (mesai bitimi) tarihinden itibaren isteği ile emekliye sevk edilmesini olurlarınıza saygı ile arz ederim" denildi.

Tecavüzle suçlanan profesör, cezaevinden çıkıp emekli oldu


Emeklilik dilekçesine, aynı gün Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş'in imzasıyla 'olur' verildi. Rektörün onay yazısının eklendiği dilekçe, yine 19 Haziran'da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Apaydın'ın imzasıyla ilgili dağıtım yerlerine gönderildi.

Rektörlüğün onayını alan Veteriner Fakültesi Dekanlığı'nca öğretim üyesinin bağlı olduğu Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na gönderilen 20 Haziran 2019 tarihli yazıyla Hasan B.'nin emekliye sevk edildiği bildirildi.

Prof. Dr. Belgin Sarımehmetoğlu'nun imzaladığı yazıda, "Ana Bilim Dalınız öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B'nin, 18.06.2019 tarihi mesai bitiminden itibaren kendi isteği ile emekliye sevk edildiğine ilişkin, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden alınan 19.06.2019 tarihli ve sayılı yazı ekte gönderilmiştir" denildi.

YÖK'ÜN KARARI BEKLENMEDEN EMEKLİYE SEVK 

Öte yandan Ankara Üniversitesi bünyesinde olayı soruşturmak için kurulan komisyon da çalışmalarını tamamladı. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. hakkındaki suçlamaları inceleyen komisyon, en ağır ceza yaptırımı olan 'kamu görevinden çıkarma' cezası verilmesini talep etti.

Komisyonun talebi, bu konuda karar makamı olan Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) iletildi; ancak karar beklenirken, öğretim üyesinin emeklilik dilekçesinin işleme koyulması ve emekliye sevk edilmesi dikkat çekti.

Hasan B. hakkında, geçmiş yıllarda da öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu yönündeki şikayetler üzerine soruşturma açılmış, üniversitenin ihraç kararı ise YÖK tarafından 'aylıktan kesme' cezasına çevrilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Lüks villada dehşet! Ünlü iş adamı karısını vurup intihar etti
'Balcı Ekrem' evine gelince şoka girdi! 1.5 milyon dolar...
'Tecavüz'le suçlanan profesör, cezaevinden çıkıp emekli oldu
'Sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız'