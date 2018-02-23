Tecavüzcüye başka yerde ikamet

Adalet Bakanlığı’ndaki taslak çalışmaya göre, çocuk istismarı suçundan hükümlü olanlar infazları sırasında veya denetimli serbestlik süreleri içinde, tıbbi tedaviye tabi tutulacakları gibi psikolojik tedaviye katılmakla yükümlü olacak. Bu hükümlüler, mağdur çocuğun oturduğu yerden başka yerde ikamet edecek ve mağdura yaklaşmama tedbiri altına alınabilecek. Bu hükümlülere, ‘Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak’ ve ‘Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanmak’ gibi tedbirlere de hâkim kararıyla başvurulabilecek.

İYİ HAL İNDİRİM KALKACAK

Bakanlık bürokratları, TCK ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun üzerinde çalışıyor. TCK’nın 62. maddesindeki, ‘takdiri indirim nedenleri’ başlıklı madde değiştirilecek. 62. maddede ‘Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine 25 yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir” düzenlemesi var. Mevcut durumda hâkim, ‘Failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini’ göz önünde bulundurarak indirim takdir ediyor. Bu maddede, ‘TCK’nın 103. maddesindeki çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyen sanıklara takdiri indirim yapılmaz’ şeklinde değişiklik yapılması planlanıyor. TCK 103’te, ‘cinsel istismar suçunun 12 yaşın altındaki çocuğa karşı işlenmesi halinde’ ağırlaştırılmış müebbet cezası verileceği de çalışmada yer alıyor. TCK’daki çocuğun yaşının küçüklüğüne paralel kademeli cezanın arttırılması uygulaması ise sürdürülecek.

Kadına şiddet sanıklarına da otomatik olarak uygulandığı eleştirisi yapılan TCK’nın 62. maddesinde düzenlenen ‘iyi hal’ indiriminin kaldırılması da ele alındı. Bakanlık bürokratları, ‘iyi hal’ ile ‘tahrik indirimi’nin ayrı hükümler olduğuna dikkat çekti. Kadına şiddet ve cinsel istismarda da ‘iyi hal’ indiriminin yeniden düzenlenebileceği, kaldırılabileceği ancak ‘tahrik’ indiriminin süreceği vurgulandı.

TEDAVİ TANIMI NETLEŞTİRİLDİ

İnfaz veya koşullu salıverilme halindeki denetimlik süresi içinde uygulanacak ‘tedavi’, ‘cinsel dürtünün azaltılmasına veya denetimine yönelik tedaviler ile cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan yöntem’ şeklinde tanımlanacak. Kimyasal hadım, pedofiller gibi testosteron (erkeklik hormonu) seviyesi belli bir oranın üzerinde olan sanıklara, cezalarını çektikten sonra suçun tekrarını önleme amaçlı yapılacak. Kimyasal hadım hâkim kararıyla uygulanacak ve cezasızlık hali getirmeyecek.

Cinsel suçlara yönelik her türlü tedavi usulleri Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde uygulanacak.

Kimyasal hadım ya da cinsel isteğin azaltılmasına dönük tedaviye karar verilmeden önce, hükümlü hakkında sağlık kurulu raporu alınacak.