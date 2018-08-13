Tecavüzcüye 10 yıl 5 ay anne ve kürtajcıya 4 yıl
İstanbul’da oğlu Orhan G.’nin 15 yaşından küçük kız arkadaşı Merve K.’ya yasadışı kürtaj yaptırmaktan yargılanan Ayşe G. ve kürtajı yapan Dr. Sedat E. 4 yıl 2 ay, 18 yaşından küçük kıza cinsel istismarla suçlanan Orhan G. ise 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Mart 2012’de Ayşe G.’nin oğlu Orhan G., 15 yaşından küçük olan komşusu Merve K. ile cinsel ilişkiye girdi. Merve K.’nın hamile kalması üzerine anne Ayşe G., Kadın-Doğum Uzmanı Dr. Sedat E.’ye kürtaj yaptırdı. Orhan G.’nin kendisiyle evlenmemesi üzerine Merve K. şikâyetçi oldu. Merve K.’nın ruh ve beden sağlığının bozulmadığına dair hastaneden rapor verildi. Ancak savcılık, Ayşe G. ve doktor Sedat E. hakkında “Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtme” suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Yaşı küçük olması nedeniyle de Orhan G. hakkında, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı, rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından dava açıldı.
“YURTDIŞINDAYDIM” DEDİ AMA
İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade veren doktor Sedat E., “6 Ocak ve 2 Mayıs 2012 tarihleri arasında Kıbrıs’taydım” dedi. Mahkeme, 27 Ekim 2016’da Sedat E. ve anne Ayşe G. hakkında “rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtme” suçundan ayrı ayrı 5’er yıl hapis cezası verdi. Ardından iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına düşürdü. Sanıkların avukatı istinafa başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, doktor Sedat E.’nin suç tarihinde yurtdışında olup olmadığının incelenmediğini belirterek kararı bozdu.
İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi, Ayşe G. ve Sedat E.’yi yeniden 4 yıl 2 ay hapse çarptırdı. Mahkeme Orhan G.’ye de olay sırasında 18 yaşından küçük olduğu için indirim uyguladı, 10 yıl 5 ay hapis verdi.
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