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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ceylan SEVER/ İSTANBUL
13.08.2018 - 01:39, Son Güncelleme:

Tecavüzcüye 10 yıl 5 ay anne ve kürtajcıya 4 yıl

Ceylan Sever
Ceylan Sever
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Ceylan Sever
Ceylan Sever
Tecavüzcüye 10 yıl 5 ay anne ve kürtajcıya 4 yıl

İstanbul’da oğlu Orhan G.’nin 15 yaşından küçük kız arkadaşı Merve K.’ya yasadışı kürtaj yaptırmaktan yargılanan Ayşe G. ve kürtajı yapan Dr. Sedat E. 4 yıl 2 ay, 18 yaşından küçük kıza cinsel istismarla suçlanan Orhan G. ise 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Mart 2012’de Ayşe G.’nin oğlu Orhan G., 15 yaşından küçük olan komşusu Merve K. ile cinsel ilişkiye girdi. Merve K.’nın hamile kalması üzerine anne Ayşe G., Kadın-Doğum Uzmanı Dr. Sedat E.’ye kürtaj yaptırdı. Orhan G.’nin kendisiyle evlenmemesi üzerine Merve K. şikâyetçi oldu. Merve K.’nın ruh ve beden sağlığının bozulmadığına dair hastaneden rapor verildi. Ancak savcılık, Ayşe G. ve doktor Sedat E. hakkında “Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtme” suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Yaşı küçük olması nedeniyle de Orhan G. hakkında, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı, rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından dava açıldı.

“YURTDIŞINDAYDIM” DEDİ AMA
İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade veren doktor Sedat E., “6 Ocak ve 2 Mayıs 2012 tarihleri arasında Kıbrıs’taydım” dedi. Mahkeme, 27 Ekim 2016’da  Sedat E. ve anne Ayşe G. hakkında “rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtme” suçundan ayrı ayrı 5’er yıl hapis cezası verdi. Ardından iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına düşürdü. Sanıkların avukatı istinafa başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, doktor Sedat E.’nin suç tarihinde yurtdışında olup olmadığının incelenmediğini belirterek kararı bozdu. 

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi, Ayşe G. ve Sedat E.’yi yeniden 4 yıl 2 ay hapse çarptırdı. Mahkeme Orhan G.’ye de olay sırasında 18 yaşından küçük olduğu için indirim uyguladı, 10 yıl 5 ay hapis verdi.

Ceylan Sever
Ceylan Sever
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