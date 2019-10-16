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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/DHA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Tecavüzcüsünü öldüren kadının cezası belli oldu!

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Tecavüzcüsünü öldüren kadının cezası belli oldu!

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, daha önce kendisine cinsel saldırıda bulunup, gece vakti evine geldiğini öne sürdüğü Durmuş Tayyar'ı (38) av tüfeğiyle öldüren 2 çocuk annesi Leyla U. (37), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Leyla U. cezaevinde yattığı süre de göz önünde bulundurularak, 5 yıl sonra tahliye edilecek.

Olay, geçen şubat ayında Korkuteli'ne bağlı Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş Tayyar, eşinin olmadığı sırada geldiği evde Leyla U.'yu ilişkiye zorladı. Leyla U., Tayyar'a gitmesini söyledi. Ancak Durmuş Tayyar, evin kapısında beklemeye devam etti. Leyla U. da evdeki av tüfeğini alıp, arka pencereden çıktı ve kapıya yöneldi. Kapıda bekleyen Durmuş Tayyar'ın başına, tüfekle bir el ateş etti. Durmuş Tayyar yere yığılırken, ihbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bir süredir eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Durmuş Tayyar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Leyla U. tutuklandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Leyla U., daha önceki ifadelerini tekrar ederek, “Daha önce tehditle defalarca tecavüz etti. Maktulün aileme ve çocuklarıma bir şey yapacağından korkuyordum. Maktul psikopat bir insandı. O anda silahla dışarıya çıkmak ve ateş etmek, hepsi anlık bir şeydi. Büyük çocuğum her şeyi biliyor. Aklı eriyor. O an içeri girip beni görseydi onun psikolojisini düşünüyorum. Çocuk da mahvolurdu. Maktul ölmeden önce çocuklarımı öldüreceğini, kaçıracağını söyleyerek tehdit ediyordu. Onu nasıl durdurabilirdim, bilmiyorum. Eşime veya başkalarına yaşadıklarımı anlatacak durumda değildim. Keşke olmasaydı. Pişmanım" dedi.

Sanık avukatı Toygahan Turan ise maktulün gözü kara biri olduğunu belirterek, “Müvekkilimin maktulü neden öldürdüğüne müvekkilimin gözüyle bakılması gerekiyor. Burada maktulün amacı cinsel saldırı, müvekkil de buna izin vermiyor, istemiyor. Müvekkilim maktulden uzak durmaya çalışmıştır. Maktulün sabıka kayıtları dikkate alınmalıdır. Müvekkilim ile ilgili verilecek karar, Türkiye'de bir kadının kendini savunması açısından verilecek emsal bir karar olmalıdır. Ülkemizde kadınlar kendilerini savunmaktan çok bir eşya gibi görülmektedir. Vicdanlara hitap edecek bir karar bekliyorum" diye konuştu.

Son sözü sorulan Leyla U. ise “Çocuklarımın biri dışarıda, biri de benim yanımda içeridedir. Ailevi durumumun gözetilerek en azından tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı önce 'kasten insan öldürmek' suçundan ömür boyu hapse mahkum etti. Ardından ağır haksız tahrik indirimiyle cezayı 12 yıla indirdi. Takdir indirimi de uygulayarak 10 yıla düşürdü. Tutukluğuna devam kararı verilen Leyla U., infaz yasasına göre, cezaevinde yattığı süre de göz önünde bulundurularak, 5 yıl sonra tahliye edilecek.

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