Tecavüzcü çocuk değilmiş
Ağrı'daki İmam Buhari Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda 2 yıl önce 9 yaşındaki U.P. adlı erkek çocuğa tecavüz eden ve doğum tarihine bakılarak 18 yaşın altında kabul edilip ‘suça süreklenen çocuk’ diye nitelendirilen Y.K., ilk duruşmada mahkemeyi kuşkulandırdı.
‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama’dan Ağrı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Y.K. yaş tespiti için hastaneye sevk edildi. Y.K.’nin 20 Haziran 1999 günü doğduğu saptandı. Y.K.’nin olay tarihinde 18 yaşını bitirip 19 yaşının içinde olduğu sonucuna varıldı. Mahkeme cezayı tayin ederken, 18 yaşın altındaki çocuklara özgü indirimi Y.K.’ye uygulamayacak.
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