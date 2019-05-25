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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN -İSTANBUL(DHA)
25.05.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Tecavüz dehşeti kaza sonrası ortaya çıkmıştı... Karar belli oldu

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Tecavüz dehşeti kaza sonrası ortaya çıkmıştı... Karar belli oldu

İstanbul Sancaktepe'de, Kuran kursuna giden 8 yaşındaki Suriyeli S.E.M.'ye, kiralık araca bindirerek, götürdüğü ormanlık alanda cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.B. (45) ile kendisine yardım eden kardeşi H.B. (40), 42'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Sancaktepe'de 14 Temmuz 2017 tarihinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti; 7 yaşındaki erkek kardeşi ile Kuran kursuna giden 8 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu S.E.M., 2000 yılında işlediği cinsel istismar suçundan 18 yıl hapis cezası alan ve olaydan bir süre önce cezaevinden çıkan M.B. ve kardeşi H. B. tarafından bir otomobile bindirilerek, kaçırıldı.

Su satışı yaparak geçimini sağlayan M.B., Şile yolu üzerindeki ormanlık alana götürdüğü küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Kardeşi H. B. ise otomobilin yanında bekledi. İki kardeş, daha sonra çocuğu kaçırdıkları noktaya geri götürüp, bırakmak istedi

KAZA YAPINCA DEHŞET ORTAYA ÇIKTI

Ancak dönüş yolunda otomobilleriyle bir kamyona arkadan çarptılar.  Küçük kızın, kaza sonrası yardımlarına koşanlara kaçırıldığını söylemesi üzerine M. B. ve kardeşi H. B. kaçmaya çalıştı.

Vatandaşlar tarafından yakalanan M. B. feci şekilde dövülerek linç edilmek istendi. Polis ekipleri tarafından kurtarılan M. B., gözaltına alındı. Kaçan H.B. ise bir gün sonra evine girmeye çalışırken, gözaltına alındı.

M. B., savcılıktaki ifadesinde, cinsel isteklerine hâkim olamadığını, cinsel birliktelik yaşamak istediğini, yaşı büyük bir kadını kaçırması ve ilişkiye girmesinin zor olması nedeni ile yaşı küçük bir kız çocuğunu kaçırmaya karar verdiğini söyledi. İki kardeş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

42'ŞER YIL HAPİS CEZASI ALDILAR

Yargılamayı yapan Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanıklar M.B. ile H. B. 'Nitelikli cinsel saldırıda bulanmak' suçundan 30'ar yıl, 'Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 12'şer yıl olmak üzere toplamda 42'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar sanık kardeşler tarafların İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz edildi.

Dosyayı inceleyen 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuki aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını belirterek, istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nin kararının ardından dosya  Yargıtay'a gönderildi. 

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