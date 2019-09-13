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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
13.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TDK’da güncelleme

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TDK’da güncelleme

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) resmi internet sitesinde ana sayfada bulunan Atatürk’ün Vasiyeti ve Nutuk Veritabanı gibi bölümleri kaldırdığı ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, kurumun web sitesinde yapılan yenilenme nedeniyle bu bölümlerin kalktığını ve sitedeki bakımın ardından yeniden anasayfada yer alacağını kaydetti.


Atatürk’ün talimatı ile 1932 yılında kurulan TDK’nın internet sitesinde güncellemeye gidildi. Kurumun resmi internet sitesinin ana sayfasında yer alan “Atatürk’ün Vasiyeti, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe, Nutuk Veri Tabanı ve Kaşgarlı Mahmud” bölümleri kaldırıldı. TDK, eleştiriler üzerine açıklama yaptı. TDK açıklamasında şöyle denildi:
“Kurumumuzun genel ağ sayfası (tdk.gov.tr) yenilenmiş ve sözlük veri tabanları ayrı bir sayfaya (sozluk.gov.tr) taşınmıştır. Genel ağ sayfamızdaki içeriklerin büyük bir bölümü, yeni sayfaya geçiş sırasında uyumlu hâle getirmek ve geliştirmek için geçici bir süreliğine kaldırılmıştır. Haberlerde anılmamış olmakla beraber genel ağ sayfamızdan yalnızca sözlüklerimiz ve bahsi geçen içerikler değil diğer bazı uygulamalar da geçici olarak kaldırılmıştır. Sayfamızın geliştirme, iyileştirme ve yenileme çalışmaları devam etmektedir. Haberlerde belirtilen ‘Kaşgarlı Mahmud’ ve ‘Nutuk Veri Tabanı’ uygulamaları kısa süre içerisinde sayfamızda yeni görünümüyle kullanıma sunulacaktır. ‘Atatürk’ün Vasiyeti’ ile ‘İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe’ bölümleri ise Atatürk ile ilgili özel bir sayfa hazırlığı yapıldığı için kaldırılmış olup bu sayfa hazırlandığında daha fazla bilgi ve belgeyle birlikte tekrar yayımlanacaktır.”
Söz konusu bölümler akşam saatlerinde ana sayfaya tekrar eklendi. 

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