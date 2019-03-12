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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
12.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

TCDD’ye göre Çorlu’nun yedi nedeni

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
TCDD’ye göre Çorlu’nun yedi nedeni

ÇORLU’da 25 vatandaşın hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan raporda, facianın yedi nedeni açıklandı.

Teftiş raporunda 8 Temmuz 2018’deki kazaya ilişkin başlıca yedi sebep şöyle sıralandı:

“1- En önemli sebep, menfezdeki balast (demiryoluna döşenen tabaka) ile dolgunun erozyona uğramasıydı. Menfez kapasitesinin yetersizliğinden ötürü yağmur birikip gölleşti, önce balast aktı, ardından erozyon yaşandı ve rayların altı boşaldı. Bu husus hatlardan sorumlu yol bakım onarım müdürlüğünce fark edilemedi.

2- Raylarda kırılma meydana gelmediği için sinyalizasyon sistemi devreye girmedi.

3- Yol bakım onarım şefliği aşırı yağış hususunda farkındalık oluşturamadı.

4- Aşırı yağıştan sonra şeflik hat üzerinde kontrol yapmadı.

5- Hattın bakım-onarımında yeni teknoloji değil, klasik yöntem ve malzemeler kullanıldı. Raporda, “İklim değişikliği dikkate alındığında, toprak dolgu yerine yeni teknolojilerle üretilen malzemeler, çimento enjeksiyonu gibi yöntemlerin dikkate alınmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır” deniliyor.

6- Devlet Demir Yolları dönüşüm çalışmalarını henüz tamamlayamadı. Kendi içinde ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmaları beklenen düzeye getiremedi. TCDD’de meteoroloji mühendisi ve hava koşullarını anlık değerlendiren teknik birim bulunmuyor.

7- Mayıs 2018 tarihli Senelik Umumi Muayene Raporu’nda kaza mahallinde balast tutucu duvar yapılması gerektiğine dair tespit yapılmasına rağmen bir çalışma yapılmadı.

HIZ İHLALİ YOK

TCDD Teftiş Kurulu Müfettişi Yasin Demir, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi yönünden rapor hazırladı. Raporda trenin olay yerini saatte 110 kilometre hızla geçtiği ve hız ihlalinin olmadığı belirtildi. Makinistlerin mesleki yeterliliklerinde ve görevi icralarında eksiklik ya da kusur bulunmadığı vurgulandı. Lokomotifin 2017 yılında dört, 2018’de beş kez bakıma girdiği, vagonların ise 2016 ve 2017’de birçok kez onarım gördüğü anlatıldı. Dolayısıyla şirkete atfedilecek kusur olmadığı savunuldu. Yolcu kapasitesinin 360 olduğu, olay anına kadar 342 biletin satıldığı belirtildi. Raporda, “342 yolcudan daha fazlası olduğu anlaşılmış ise de tam olarak kaç yolcu olduğuna dair net bir ifade kullanmak mümkün değildir” denildi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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