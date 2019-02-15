TCDD'ye dava: Neden emniyet vagonu yoktu
Bilecik'te 2009’da 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili trende emniyet vagonu (furgon) bulundurulmaması nedeniyle iki emekli TCDD çalışanı hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak’tan dava açıldı.
Cumhuriyet Ekspresi treni, Eskişehir-Haydarpaşa seferini yaparken Bozüyük ilçesi çıkışında raylardan geçen iş makinesiyle çarpıştı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya neden olan kepçe operatörünü çalıştıran firmadan 4 kişi hakkında dava açtı ve sanıklar mahkûm oldu.
Mahkeme ayrıca “Kaza yapan trende emniyet vagonuna yer verilmemesi ve ilk koltuk sıralarına yolcu alınması” nedeniyle de TCDD’nin kusurlu olduğu yönündeki bilirkişi raporuna dayanarak TCDD görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. Yerel mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararının temyiz incelemesi Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından yapıldı.
TCDD SAVUNMASI:ZORUNLU DEĞİL
Daire, sanıklara verilen cezaları onarken, emniyet vagonu bulundurulmaması ve ilk vagona yolcu alınması nedeniyle TCDD görevlileri hakkında soruşturma yapılmamasını ise eksiklik olarak niteledi. Yargıtay’ın kararı üzerine Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı ‘furgon’ soruşturması başlattı.
Savcılık, emniyet vagonu kullanılmaması ve ilk vagona yolcu alınmasına ilişkin olarak TCDD’den bilgi ve sorumlu kişilerin isimlerinin bildirilmesini istedi. TCDD de emekli iki görevlinin ismini bildirirken, ‘yolcu trenlerinde emniyet olarak ilave vagon verilmesinin zorunlu olmadığını’ savundu. Savcılık iki emekli TCDD görevlisi hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.
22 Ocak’taki ilk duruşmada iki şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli avukatları ise savunmalarında, “Yolcu trenlerinin hangi vagonlardan oluşacağı, trenlere furgon verilmesi ya da emniyet bölmesi ayrılması hususu TCDD mevzuatında belirlenmiştir. Sanıklar emniyet vagonu konusunda yetki, görev ve sorumluluğa sahip değillerdir” dedi. Duruşma nisan ayına ertelendi.
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