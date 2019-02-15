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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
15.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

TCDD'ye dava: Neden emniyet vagonu yoktu

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TCDD'ye dava: Neden emniyet vagonu yoktu

Bilecik'te 2009’da 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili trende emniyet vagonu (furgon) bulundurulmaması nedeniyle iki emekli TCDD çalışanı hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak’tan dava açıldı.

Cumhuriyet Ekspresi treni, Eskişehir-Haydarpaşa seferini yaparken Bozüyük ilçesi çıkışında raylardan geçen iş makinesiyle çarpıştı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya neden olan kepçe operatörünü çalıştıran firmadan 4 kişi hakkında dava açtı ve sanıklar mahkûm oldu.
Mahkeme ayrıca “Kaza yapan trende emniyet vagonuna yer verilmemesi ve ilk koltuk sıralarına yolcu alınması” nedeniyle de TCDD’nin kusurlu olduğu yönündeki bilirkişi raporuna dayanarak TCDD görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. Yerel mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararının temyiz incelemesi Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından yapıldı.

TCDD SAVUNMASI:ZORUNLU DEĞİL

Daire, sanıklara verilen cezaları onarken, emniyet vagonu bulundurulmaması ve ilk vagona yolcu alınması nedeniyle TCDD görevlileri hakkında soruşturma yapılmamasını ise eksiklik olarak niteledi. Yargıtay’ın kararı üzerine Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı ‘furgon’ soruşturması başlattı.

Savcılık, emniyet vagonu kullanılmaması ve ilk vagona yolcu alınmasına ilişkin olarak TCDD’den bilgi ve sorumlu kişilerin isimlerinin bildirilmesini istedi. TCDD de emekli iki görevlinin ismini bildirirken, ‘yolcu trenlerinde emniyet olarak ilave vagon verilmesinin zorunlu olmadığını’ savundu. Savcılık iki emekli TCDD görevlisi hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

22 Ocak’taki ilk duruşmada iki şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli avukatları ise savunmalarında, “Yolcu trenlerinin hangi vagonlardan oluşacağı, trenlere furgon verilmesi ya da emniyet bölmesi ayrılması hususu TCDD mevzuatında belirlenmiştir. Sanıklar emniyet vagonu konusunda yetki, görev ve sorumluluğa sahip değillerdir” dedi. Duruşma nisan ayına ertelendi.

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