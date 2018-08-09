TCDD'ye 73 personel alımı yapılacak... İşte Devlet Demir Yolları personel alımı ilanı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGündem HaberleriTCDD'ye 73 personel alımı yapılacak... İşte Devlet Demir Yolları personel alımı ilanı
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09.08.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

TCDD'ye 73 personel alımı yapılacak... İşte Devlet Demir Yolları personel alımı ilanı

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TCDD'ye 73 personel alımı yapılacak... İşte Devlet Demir Yolları personel alımı ilanı

TCDD ( Devlet Demir Yolları) bünyesinde yeni personelleri istihdam edeceğini duyurdu. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sitesinden duyurduğu ilana göre, tren makinisti sanat kolunda 73 personel alımı yapılacak. İşte, TCDD personel alımı ilanında yer alan detaylar

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 10.09.2018– 14.09.2018 tarihleri arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilecektir.

TCDD personel alımı sözlü sınavı 15-19 Ekim 2018 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak makinist işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan makinist işçilerin deneme süresi 4 aydır.

Adaylardan İstenilen Belgeler 

1- Öğrenim belgesi, 
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya edevlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 
4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
5- KPSS Sonuç Belgesi (16 Ekim 2016 tarihinde yapılan)
6- “Tren Makinisti (Seviye 4)” Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0035-4)
7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı) Sözlü sınavını kazanan adaydan, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. Sağlık kurulu raporunda; Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş) Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500,1000 ve 2000 frekansların ortalaması, 0-4 dB olmalıdır.

 

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