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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

TCDD’den savcılığa makasçı Osman Yıldırım yanıtı: Eğitim verdik

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
TCDD’den savcılığa makasçı Osman Yıldırım yanıtı: Eğitim verdik

TCDD’nin cevabında Başkentray çalışmaları kapsamında mevcut sinyalizasyon sistemlerinin söküldüğü belirtildi. Cevapta “Personel eksikliği düzenli olarak takip edilmekte ve bölge içi işyerlerinden, bu mümkün olmadığında genel müdürlükçe bölgeler arası geçici görevlendirme ile çözümü sağlanan bir konu durumundadır. Denetimle tespit edilen değil sürekli takipte olan bir husustur” denildi.

ANKARA’daki tren kazasına ilişkin soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönelttiği yazılı sorulara TCDD Genel Müdürlüğü’nün verdiği yanıtlar soruşturma dosyasına girdi. Makasçı Osman Yıldırım’ın eğitim almadığı, tanık makasçı İbrahim İ.’nin de “Makasçı Osman Yıldırım’a gerekli eğitim verildiğini görmedim” yönündeki ifadelerini TCDD Genel Müdürlüğü kabul etmedi.

Savcılığın soruları ve TCDD’nin cevapları özetle şöyle:

- Yıldırım eğitime alındı mı?

TCDD: Tren teşkil memuru Yıldırım, YHT Gar’da göreve başladığı 20 Ekim 2018’de oryantasyon, işyeri intibak ve işbaşı eğitimine alınmıştır. Eğitim almadan bu görevi üstlenmesi mümkün değildir. Yıldırım sırasıyla; makasçı temel kursu, tren teşkil intibak eğitimi, temel ilkyardım eğitimi, motivasyon ve kişisel gelişim semineri TSİ (Tren Trafiğinin Sinyallerle İdaresi) eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almış ve belgeleri verilmiştir.

- Yıldırım kaza günü neden tek başına görevlendirildi?

TCDD: 23.00 - 07.00 saatleri arası tren hareketleri, iş yükü olarak tek kişinin yapabileceği bir iştir.

-Yıldırım saat kaçta göreve başladı, görevi kaçta sona erecekti?

TCDD: İşe başlama saati 19.00, nöbet devri saat 08.00’dir. Olay, tren seferlerinin son bulduğu 23.30’dan, ilk kılavuz lokomotif hareketi olan saat 04.45’e kadar dinlenmesini de yapan personelin 12. çalışma saati (06.30) içinde meydana gelmiştir.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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