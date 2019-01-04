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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ - ANKARA
04.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

TCDD savunması: Eğitim imzası sehven unutulmuş

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TCDD savunması: Eğitim imzası sehven unutulmuş

Ankara’daki hızlı tren faciasında gözaltına alınan makasçı Osman Yıldırım’ın, 17 Aralık’ta verdiği, “Eğitimi almadım” ifadesinden iki gün sonra TCDD’nin “İşbaşı eğitim verilmiş, sehven imzalatılması unutulmuştur” diye tutanak hazırladığı ortaya çıktı.

ANKARA’da 13 Aralık’ta meydana gelen ve 9 kişinin öldüğü 86 kişinin de yaralandığı tren kazasının ardından tutuklanan tren teşkil görevlisi (makasçı) Osman Yıldırım’ın, elektrikli kontrol makasının işleyişiyle ilgili eğitim almadığına ilişkin ifadesi tartışma yaratmıştı.

TCDD’NİN TUTANAĞI DOSYAYA GİRDİ

Osman Yıldırım’ın 17 Aralık’ta verdiği bu ifadenin basına yansımasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürlüğü’nün 19 Aralık’ta tutanak tuttuğu soruşturma dosyasına girdi. Samsun’dan Ankara’ya 20 Ekim’de gelen makasçı Osman Yıldırım’a eğitim verildiği belirtilen tutanakta şu ifadeler kullanıldı:

“Samsun Gar Müdürlüğü’nün 18 Ekim 2018 tarihli görevlendirme yazısı ile garımıza 20 Ekim 2018 tarihinde gelen 1416 sicil numaralı tren teşkil memuru Osman Yıldırım, garımızda trenlerin trafiğinde uygulanacak kurallar ile makasların kullanımı konusunda daha önceden bu eğitimi almış personelle birlikte çalıştırılarak oryantasyonu sağlanmıştır. Osman Yıldırım’a ait ‘İşbaşı Eğitim Takip Formu’ düzenlenmiş, sehven imzalatılması unutulmuştur.

7 Aralık 2018 Cuma günü saat 16.00 sıralarında tren teşkil görevlileri İbrahim İlhan, Adem Yılmaz ve Osman Yıldırım’la gar müdür yardımcılığı bürosunda, 9 Aralık 2018 tarihinden itibaren başlayacak olan çalışma kuralları ve yeni nöbet düzeniyle ilgili toplantı yapılmıştır. İş bu tutanak tarafımızca 19 Aralık 2018’de tanzim edilmiş, imza altına alınmıştır.”

EĞİTİM ALMADIM DEMİŞTİ

Tutanağı, eğitim aldığı belirtilen tren teşkil memurları Ahmet Birtek, İbrahim İlhan ve Adem Yılmaz ile YHT Gar Müdürü Talip Ünal ve Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz imzaladı. Makasçı Osman Yıldırım, kazanın ardından verdiği ifadede, “Ben panoda elektrikli kontrol makasının işleyişini daha önce görmemiştim, eğitimini de almadım. Elektrikli makası bilmediğimi üstlerime söyledim” demişti.

SON KONUŞMALAR

KAZA 13 Aralık’ta saat 06.36’da meydana gelmişti. Makasçı Osman Yıldırım’ın kayıtlara geçen konuşmalarda saat 06.24’te nöbetçi hareket memuru Sinan

Yavuz’a “Yollarımız hat 1’den 11’e” diyerek teminat verdiği ortaya çıktı. Yavuz da “Hat 1’in 11’e olduğu anlaşıldı” yanıtı veriyor.
Kazada ölen kılavuz trenin makinisti Kadir Ünal ile trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey arasında saat 06.06’da başlayan konuşma ise kayıtlara şu şekilde geçti:

K.Ü: Makinist Kadir.

E.E.E: Hayırlı işler Kadir ustam.

K.Ü: Hayırlı işler olsun şefim günaydın.

E.E.E: Makasta bir sorunumuz vardı onu çözdük sevkimizi aldık. Allah’ın izniyle şu an Esenkent sinyalimiz açık.

K.Ü: Evet şefim.

E.E.E: Eryaman’a kadar gidiyorsunuz, Eryaman’da bu numaradan görüşelim.

K.Ü: Tamam şefim, Eryaman’da görüşmek üzere.

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