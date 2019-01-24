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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

TCDD personel alımında son günler! Başvurular ne zaman bitecek?

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TCDD personel alımında son günler! Başvurular ne zaman bitecek?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak 353 personel alımında, başvuru sürecinin sonuna gelindi. Tren Makinisti, Tren Teşkil İşçisi, Lokomotif Tamircisi, Motor Tamirciliği ve Kaynakçı gibi branşlara yapılacak alımların için başvuruların ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, TCDD personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

İŞKUR üzerinden başvuruları alınan ve TCDD'nin Marmaray İşletme Müdürlüğü, Ankara Demiryol Fabrikası, İstanbul Lojistik Servis Müdürlüğü ve Anadolu'daki farklı müdürlüklerinde istihdam edilecek personeller için başvurular bitmek üzere. İşte, TCDD personel alımı hakkında detaylar...

TCDD, farklı branşlar ve illerde görevlendirmek üzere 353 personel istihdamı yapacağını ilan etti. Yapılan duyuruya göre söz konusu ilanın son başvuru tarihi 25 Ocak Cuma günü. İşte, TCDD'den yapılan o açıklama...

İlanımız 27.12.2018 tarihinde İŞKUR internet sitesinde ilan edilecektir. Şirketimiz işyerlerine çeşitli sanat kollarında işe alınacak 353 işçi için işgücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar

İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak belgeleri, NİHAİ LİSTE İLAN EDİLDİKTEN SONRA, yine aynı web sitesinde yer aldığı şekilde TCDD Taşımacılık AŞ İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı İşçi İstihdam Şubesine 25.01.2019 tarihine kadar teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilmeyecektir, tcddtasimacilik.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

Sözlü sınavı 25.03.2019-19.04.2019 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

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