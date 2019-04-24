TCDD kura çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak?
TCDD kura çekilişi sonuçları için geri sayım başladı. Toplamda 356 personel alımı yapacak olan TCDD, kura çekilişine başvurunun 1.424'ten fazla olması dolayısıyla İŞKUR ile birlikte kura çekilişi gerçekleştirecek. Peki, TCDD kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
TCDD kura çekilişi için personel adaylarının merakla beklediği tarihe giriliyor. Birçok ilde toplamda 356 personel alımı yapacağını açıklayan TCDD, İŞKUR aracılığıyla yapacağı kura çekilişini yarın tamamlayacak. Peki, TCDD kura çekilişi saat kaçta? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
İŞKUR'da kura çekilişi, 25 Nisan Perşembe günü sabah saatlerinde yapılacak olan çekilişin ardından netlik kazanacak. İŞKUR, kura çekilişi için şu açıklamayı gerçekleştirmişti;
"İŞKUR’ca bildirilen nihai listede bulunan adayların işgücü talebinin 4 katından fazla olması durumunda, her işgücü talebi için sözlü sınavına katılacak 4 katı asıl aday ile aynı sayıda yedek aday 25.04.2018 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek."
SÖZLÜ SINAVDAN BAŞARIYLA ÇIKAN ADAYLAR HANGİ BELGELERİ TOPARLAYACAK?
Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, işe başlatılacak adaylardan;
-Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden tarama testi yaptırılması istenecektir. (Tarama testi alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).
- Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi bulunacaktır. Ayrıca, Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihara testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) belirtilmiş olacak ve görme/işitme değerlendirme sonuçları sağlık kurulu raporuna eklenmiş olacaktır.
- Sözlü sınavını kazanan asıl adayların almış oldukları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi ile görme/işitme muayeneleri hakkında istenilen değerlendirme sonuçları bulunmayanlar işe başlatılmayacaktır.
TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup tespiti ve psikoteknik değerlendirmesi yapılacak sanat kolları için adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir. Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday bir ay içerisinde ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.
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