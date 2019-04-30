TCDD işçi alımı kura sonuçları açıklandı! İşte, istenen belgeler
TCDD işçi alımı kura sonuçları, Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından netlik kazandı. Asil ve yedek olarak adayların açıklandığı listede, adaylardan talep edilen belgeler de yer aldı. Peki, adaylardan istenen belgeler neler olacak? İşte, TCDD işçi alımı kura sonuçları ve detaylı bilgiler
TCDD kura sonuçları için kurumun resmi internet sitesinden duyuru yapıldı. Duyuruda, adaylardan istenen belgeler ve liste yer aldı. İşte, TCDD kura sonuçları ve istenen belgeler listesi
KURA SONUÇLARI DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ
İSTENEN BELGELER
1- Meslek Lisesi Diploma fotokopisi, (aynı zamanda ön lisans ve lisans mezunu adaylar ön lisans ve lisans diploma fotokopisi getirecek.)
2-T.C. Kimlik numarası bulunan Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı olanlar her sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararını getirecektir.),
3- Devam eden eğitim durumu olanlar durumunu belirtir belge,
4- Nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Askerlik durum belgesi (Askerlik Şubesi veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacaktır. Alınacak belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilmiş olacaktır. Askerlik çağında olmayanlar durumlarını dilekçe ile bildirecektir.),
6- Öncelikli Belgesi (Kamuda daimi işçi iken ayrılan, askerde üstün başarı belgesi alan v.b) 7- İş Talep Bilgi Formu (TCDD web sitesinde yayınlanmıştır. Resimli ve eksiksiz olarak doldurulacak)
8- Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırması Formu (TCDD web sitesinde yayınlanmıştır. Resimli ve eksiksiz olarak bilgisayar ortamında 1 adet doldurulacaktır.)
Ayrıca;
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü olarak; - Alsancak Yol Mekanik Atölye Müdürlüğüne alınacak 2 işçi, - Malatya Yol Mekanik Atölye Müdürlüğüne alınacak 4 işçi, - Afyonkarahisar Yol Mekanik Atölye Müdürlüğüne alınacak 1 işçide, G sınıfı, (G sınıfı ehliyetini yenileyenler için M ve G sınıfı), sürücü belgesi ve MEB Onaylı Ekskavatör Operatörlüğü belgesi istenmektedir. Başvuru yapan kişiler söz konusu belgelerin fotokopisini getirecektir.
- İŞKUR da 4900864, 4901040 ve 4901155 istem numarası ile ilan edilip, İzmir Liman İşletme Müdürlüğüne Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) (Mekanik Vasıta Operatörü) olarak alınacak adaylardan aşağıda belirtilen belgelerden birine sahip olması gerekmektedir.
a) Eski sürücü belgesi olanlar için "D "Sınıfı (Çekici)
Yeni sürücü belgesi olanlar için "CE" Sınıfı (Kamyon ve Çekici)
b) Eski Sürücü belgesi "G" Sınıfı olanların (İş Makinesi) belgesine işletilmiş "Forklift" veya "Vinç" iş makinaları.
c)Yeni Sürücü Belgesi "G" Sınıfı olup, sürücü belgesinin arka yüzünün 12. satırında aşağıda belirtilen kod numaralarından biri bulunacaktır.
1) 105.06 Forklift,
2) 105.08 Mobil Rıhtım Vinci,
3) 105.10 Vinç (Lastik tekerlekli),
4) 105.17 Terminal Traktör,
5) 105.19 Konteyner Saha Köprü Vinci,
6) 105.20 Konteyner Rıhtım Köprü Vinci,
7) 105.22 Dolu Konteyner Makinesi,
7) 105.22 Dolu Konteyner Makinesi,
8) 105.23 Boş Konteyner Makinesi,
9) 105.31 Mobil Vinçi,
ç) MYK Belgesi olanların ise
1) 17UY0268-3 Liman RTG Operatör Belgesi,
2) 17UY0269-3 Liman SSG Operatör Belgesi,
3) 12UY0061-3 Mobil Vinç Operatör (MHC, Sahil ve Gemi Vinci) Belgesi,
belgelerinden en az birine sahip olması gerekmektedir. Başvuru yapan kişiler söz konusu belgelerin fotokopisini getirecektir.
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