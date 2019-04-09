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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.04.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

TCDD işçi alımı için süreç başladı! Kimler başvuru yapabilir ve şartlar nelerdir?

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TCDD işçi alımı için süreç başladı! Kimler başvuru yapabilir ve şartlar nelerdir?

TCDD'nin geçtiğimiz günlerde duyurusunu gerçekleştirdiği personel alımı ilanının ardından ilk ilan yayına çıktı. Farklı illerde ve farklı sanat kollarında işçi alımı gerçekleştirecek olan TCDD, başvuruların ardından değerlendirme işlemlerine geçiş yapacak. Peki, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan 356 işçi alımı başvurusu için şartlar neler olacak? İşte, kimlerin başvuru yapabileceği ve alım yapılacak iller hakkında bazı bilgiler

Birçok ilde farklı pozisyonlarda alım gerçekleştirecek olan TCDD,  İŞKUR üzerinden işçi alımı başvurularını almaya başladı. Peki, TCDD işçi alımı başvurusu için şartlar neler olacak? İşte, 15 Nisan tarihinde son başvuruları alınacak olan başvuru süreci hakkında bazı bilgiler

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

TCDD'nin yayımladığı bilgilere göre İŞKUR, müracaat esnasında 356 işçi alımı için şu şartları arayacak;

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecektir.

Adaylarda, erkek olma şartı aranmaktadır

Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır

Adayların, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim durumu ve bölümünden mezun olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede bulunan adayların işgücü talebinin 4 katından fazla olması durumunda, her işgücü talebi için sözlü sınavına katılacak 4 katı asıl aday ile aynı sayıda yedek aday 25.04.2018 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecektir.

SÖZLÜ SINAVDAN BAŞARIYLA ÇIKAN ADAYLAR HANGİ BELGELERİ TOPARLAYACAK?

Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, işe başlatılacak adaylardan;

-Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden tarama testi yaptırılması istenecektir. (Tarama testi alkol veya uyuşturucu  madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).

- Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi bulunacaktır. Ayrıca, Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihara testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) belirtilmiş olacak ve görme/işitme değerlendirme sonuçları sağlık kurulu raporuna eklenmiş olacaktır.

- Sözlü sınavını kazanan asıl adayların almış oldukları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi ile görme/işitme muayeneleri hakkında istenilen değerlendirme sonuçları bulunmayanlar işe başlatılmayacaktır.

TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup tespiti ve psikoteknik değerlendirmesi yapılacak sanat kolları için adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir. Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday bir ay içerisinde ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

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