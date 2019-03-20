TCDD iki yıl önce ‘bekçi’ için uyarılmış
ÇORLU’da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının sanıklarından, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demiryolu Bakım Müdürlüğü Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt’un faciadan iki yıl önce kuruma yazdığı yazıda, “seyrüsefer güvenliği, iş sağlığı ve yol bakım onarım işleri” için yol kontrol işçisi alınmasını istediği ortaya çıktı.
Çorlu’da, 8 Temmuz 2018’de yaşanan kaza sonrasında Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk’a dava açıldı. Avukatları, Kurt’un iki yıl önceki uyarı yazısını savcılığa sundu. Buna göre Kurt, 15 Şubat 2016’da Yol Servis Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, kazanın gerçekleştiği Çerkezköy 163 Yol Bakım Onarım Şefliği’nde bir yol bakım onarım postabaşısının çalıştığını fakat yol kontrol işçisinin bulunmadığını ifade etti. Kurt, “Hat bakım el kitabının uygulanabilmesi, seyrüsefer güvenliği, iş sağlığı ve yol bakım onarım işlerinin yapılabilmesi için nüve kadrolara göre personelin atanması gerekmektedir” dedi. Kurt, iki postabaşısı ve bir kontrol işçisi kadrosu açılmasını istedi. Savcılığa sunulan dilekçede, bu isteğin karşılanmadığını öne sürüldü.
‘ÇORLU OLAYI AFETTİR KİMSE KUSURLU DEĞİL’
ÇORLU’daki tren kazasına ilişkin TCDD Teftiş Kurulu’nca hazırlanan teftiş raporunda, facianın “önüne geçilmesi imkansız, irade dışı, beklenmedik yoğun yağışlar sonucu oluşan sel nedeniyle meydana geldiği” savunuldu. “TCDD’nin gerekli özenli göstermesine rağmen kaçınamadığı kazanın işletme dışındaki koşullar ve dolayısıyla tabii afet sonucu oluştuğu” belirtildi. Kaza nedeniyle ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan dava açılan dört personelin de kusursuz olduğu savunularak, avukat atanmasına karar verildi. Raporda, afetin bir mücbir sebep sayılması gerektiği belirtilerek, oluşan 1 milyon TL’ye yakın zararın TCDD tarafından ödenmemesi istendi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle