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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

TCDD için savunma gönderen de şüpheli

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
TCDD için savunma gönderen de şüpheli

BAŞKENTTE 9 kişinin öldüğü  hızlı tren kazasına ilişkin soruşturmada tutuklanan makasçı Osman Yıldırım’ın “gerekli eğitimleri almadım” savunması üzerine TCDD, savcılığa bir yazı gönderdi.

TCDD’nin “Kendisine işbaşı eğitim verilmiş, sehven imzalatılması unutulmuştur” diye tutanak tuttuğu ortaya çıkmıştı. ‘Sehven tutanak” nedeniyle şüpheli olarak dosyaya giren Gar Müdürü Talip Ü.’nün imzasıyla TCDD savcılığa şu yazıyı gönderdi: “7 Aralık 2018 tarihli 456167 sayılı emir gereği trafik ile ilgili iş başı eğitimi verilmesine gerek yoktur. Osman Yıldırım 4 Aralık’ta ‘İş Başı ve İntibak Eğitimi eksik olan personel çalıştırılmayacak, eğitiminin tamamlanmasında sonra görev verilecektir’ emri  imza karşılığı tebellüğ etmiştir. Eğitim eksikliği konusunda geri dönüş yapmamıştır. Yine 6 Aralık’ta arızalı olan M74 makasın arızasının ıslahı çalışmalarında, makas buton mekanizması Osman Yıldırım tarafından kullanmıştır.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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