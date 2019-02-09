TCDD için savunma gönderen de şüpheli
BAŞKENTTE 9 kişinin öldüğü hızlı tren kazasına ilişkin soruşturmada tutuklanan makasçı Osman Yıldırım’ın “gerekli eğitimleri almadım” savunması üzerine TCDD, savcılığa bir yazı gönderdi.
TCDD’nin “Kendisine işbaşı eğitim verilmiş, sehven imzalatılması unutulmuştur” diye tutanak tuttuğu ortaya çıkmıştı. ‘Sehven tutanak” nedeniyle şüpheli olarak dosyaya giren Gar Müdürü Talip Ü.’nün imzasıyla TCDD savcılığa şu yazıyı gönderdi: “7 Aralık 2018 tarihli 456167 sayılı emir gereği trafik ile ilgili iş başı eğitimi verilmesine gerek yoktur. Osman Yıldırım 4 Aralık’ta ‘İş Başı ve İntibak Eğitimi eksik olan personel çalıştırılmayacak, eğitiminin tamamlanmasında sonra görev verilecektir’ emri imza karşılığı tebellüğ etmiştir. Eğitim eksikliği konusunda geri dönüş yapmamıştır. Yine 6 Aralık’ta arızalı olan M74 makasın arızasının ıslahı çalışmalarında, makas buton mekanizması Osman Yıldırım tarafından kullanmıştır.”
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